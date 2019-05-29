登山》走太快！ 詹喬愉錯過世界最高峰日出（圖輯）

詹喬愉在聖母峰頂摸黑拍攻頂照。（詹喬愉提供）

〔記者王元鴻／綜合報導〕13天內攻頂兩座8000公尺巨峰的登山家詹喬愉，昨天回到海拔2800公尺的盧卡拉，準備搭機返回加德滿都，卻因天候不佳困在盧卡拉，她分享攻頂過程及「大塞車」時的景況，因為攻頂速度太快，太陽還未升起，只能摸黑拍攻頂照。

詹喬愉說：「其實你們看到的大塞車，是因為大家都要在好天氣登頂，但好天氣就那麽幾天。像當時的預報22～24日好天氣，22日最多人，塞到炸。23日人也很多，但誰知道下午突然變天，一個下午晚上就死了3人。」

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詹喬愉第一次預計登頂是24日，因為天氣變了只能撤退，27日再衝，終於順利攻頂，也沒有遇到太多人。

在攻頂過程中，詹喬愉在大概當地時間凌晨3點16分就到了，天還是黑的，只好摸黑拍照，因為實在太冷趕緊下撤，約回到8500公尺的時候，才看到太陽升起，她也只能指著日出補拍一張。

到8500公尺的地方太陽終於升起（詹喬愉提供）

詹喬愉表示，身體狀況不是很好，前晚一直咳嗽幾乎都沒睡，身上的藥也吃完了，希望今天飛機可以順利飛成，先到加德滿都調養。

伴著粉色柔和的陽光下撤（詹喬愉提供）

陡峭山壁（詹喬愉提供）

下撤過程順利，沒有塞車（詹喬愉提供）

約8000公尺海拔的第四營（詹喬愉提供）

回到第四營帳蓬（詹喬愉提供）

昆布冰瀑下撤途中（詹喬愉提供）

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