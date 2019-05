MLB》沒球隊給大約 塞揚強投凱可願接受1年短約

塞揚強投凱可。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟賽季已經開打約2個月,2015年美聯塞揚獎得主凱可(Dallas Keuchel)遲遲找不到新東家,至今仍在待業中。根據外媒透露,凱可願開放一年合約。

凱可原先想要6至7年,平均年薪約2500萬美元至3000萬美元的大約,但自由市場冷清,前東家太空人在今年春訓時也曾開出1年1500萬美元、或是2年2400萬美元的合約,都遭到拒絕。

《ESPN》記者Buster Olney在推特上發文指出,凱可陣營表示,開放接受1年合約,薪水則是以合格報價的1800萬美元按比例計算。

凱可是2015年的美聯勝投王,該年也獲得塞揚獎榮譽,四度獲得美聯投手金手套,兩度入選明星賽。去年他在太空人先發34場,戰績12勝11敗防禦率3.74,吃下多達204.2局。

目前除了洋基對凱可有興趣外,凱可的經紀人波拉斯(Scott Boras)在美國時間週一表示,有多支球隊的球探來看凱可的模擬比賽。不過,外界預期凱可要到6月選秀會結束後,才可能被其他球隊網羅,因為不會喪失選秀權。

