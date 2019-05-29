MLB》沒球隊給大約 塞揚強投凱可願接受1年短約

2019/05/29 09:39

塞揚強投凱可。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟賽季已經開打約2個月，2015年美聯塞揚獎得主凱可（Dallas Keuchel）遲遲找不到新東家，至今仍在待業中。根據外媒透露，凱可願開放一年合約。

凱可原先想要6至7年，平均年薪約2500萬美元至3000萬美元的大約，但自由市場冷清，前東家太空人在今年春訓時也曾開出1年1500萬美元、或是2年2400萬美元的合約，都遭到拒絕。

《ESPN》記者Buster Olney在推特上發文指出，凱可陣營表示，開放接受1年合約，薪水則是以合格報價的1800萬美元按比例計算。

凱可是2015年的美聯勝投王，該年也獲得塞揚獎榮譽，四度獲得美聯投手金手套，兩度入選明星賽。去年他在太空人先發34場，戰績12勝11敗防禦率3.74，吃下多達204.2局。

目前除了洋基對凱可有興趣外，凱可的經紀人波拉斯（Scott Boras）在美國時間週一表示，有多支球隊的球探來看凱可的模擬比賽。不過，外界預期凱可要到6月選秀會結束後，才可能被其他球隊網羅，因為不會喪失選秀權。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.