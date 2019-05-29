MLB》攝影師崩潰了！美媒：這是史上最糟糕開球（影音）

〔體育中心／綜合報導〕今日皇家對白襪的賽前儀式找來一名女性球迷開球，結果她對旁邊攝影師搔首弄姿一番後，下一秒開球狠狠砸中攝影師與他的相機，讓美媒超傻眼，直呼這絕對是史上最糟糕的開球。

A photographer almost got taken out by this first pitch at the Royals-White Sox game



（via @FSKansasCity） pic.twitter.com/Lyzubr2E77 — ESPN （@espn） 2019年5月29日

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這則開球影片引起瘋傳，有一名年輕女球迷出來認親，表示：「這是我的媽媽！」底下外國球迷表示：「她為什麼還可以笑得這麼開心」、「這絕對是她的前男友」、「沒人可以跟5年前美國歌手五角的這記世紀大爆投比」。

Coming up to the mound ... @50cent!



5 years ago today, 50 threw out a not-so-great first pitch pic.twitter.com/RiJpJDuL7F — ESPN （@espn） 2019年5月27日

開球女球迷（中）。（取自推特）

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