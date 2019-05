MLB》攝影師崩潰了！美媒：這是史上最糟糕開球（影音）

〔體育中心/綜合報導〕今日皇家對白襪的賽前儀式找來一名女性球迷開球,結果她對旁邊攝影師搔首弄姿一番後,下一秒開球狠狠砸中攝影師與他的相機,讓美媒超傻眼,直呼這絕對是史上最糟糕的開球。

A photographer almost got taken out by this first pitch at the Royals-White Sox game



(via @FSKansasCity) pic.twitter.com/Lyzubr2E77