MLB》攝影師崩潰了！美媒：這是史上最糟糕開球（影音）

2019/05/29 10:13

〔體育中心／綜合報導〕今日皇家對白襪的賽前儀式找來一名女性球迷開球，結果她對旁邊攝影師搔首弄姿一番後，下一秒開球狠狠砸中攝影師與他的相機，讓美媒超傻眼，直呼這絕對是史上最糟糕的開球。

這則開球影片引起瘋傳，有一名年輕女球迷出來認親，表示：「這是我的媽媽！」底下外國球迷表示：「她為什麼還可以笑得這麼開心」、「這絕對是她的前男友」、「沒人可以跟5年前美國歌手五角的這記世紀大爆投比」。

開球女球迷（中）。（取自推特）

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