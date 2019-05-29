MLB》田中將大招牌指叉失靈挨轟 投6局掉5分吞敗

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕洋基日籍投手田中將大今天先發對教士，他投6局失掉5分4分自責，包含挨了教士哈斯默（Eric Hosmer）的三分砲，洋基終場以4：5輸球，田中將大吞下敗仗。

田中將大首局就遇到亂流，教士開路先鋒賈西亞（Greg Garcia）靠洋基三壘手拉梅修（DJ LeMahieu）失誤上壘，接著被雷耶斯（Franmil Reyes）、馬查多（Manny Machado）敲安掉1分。面對教士四棒哈斯默時，田中將大丟一顆88.8英哩的外角指叉，遭轟出三分砲，讓田中將大第一局就失4分。

請繼續往下閱讀...

田中將大之後回穩，第2至第5局沒讓對手得分，但第6局被教士連敲3安再失1分。總計田中將大6局用100球，有67顆好球，被敲9安（含1轟）失掉5分4分自責，送出7次三振、2次保送，吞下本季第4敗，防禦率為3.20。

洋基打線全場有8安，強打桑契斯（Gary Sanchez）有1發陽春彈，拉梅修1安2打點，希克斯 （Aaron Hicks）2安1打點。

《紐約每日新聞》指出，田中將大這場的伸卡球缺乏下沉效果，招牌武器今年控球表現不穩定，讓他坦言，目前丟這顆變化球遇到麻煩，他能少用這球種並吃下些局數。田中將大也說，過去沒有這麼長時間找不到指叉的手感。

根據《Fangraphs》顯示，截至今日賽前，田中將大的指叉球被打擊率高達0.333，比起去年該球種被打擊率0.225高出許多，更是生涯最差。

田中將大。（今日美國）

田中將大。（法新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法