NBA》被賣掉後隊友就打進冠軍戰 昔日暴龍一哥貼文讓球迷哭了

羅利（左）、德羅森過去搭檔6年感情深厚。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕去年季後暴龍與馬刺互換球星，「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）降臨多倫多，馬上帶領暴龍隊史首度挺進總冠軍戰，過去效力9年的「前龍王」德羅森（DeMar DeRozan）今天則是在IG貼文落寞指出：「孤獨一人可以使你變得強大，我不需要朋友。」

去年雷納德因為不滿醫療團隊診斷，而與馬刺球團鬧僵、高喊賣我，最後被交易到暴龍，換來的德羅森生涯前9季全效力暴龍，還曾表達想終身留在多倫多，並得到高層保證不會將他交易，想不到最終仍無預警被換走，當時德羅森還發IG怒批：「在這聯盟毫無忠誠可言。」

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雷納德降臨北境，在今年季後賽一夫當關，平均出賽41.2分鐘、拿下31.2分，率領暴龍一路高歌挺進總冠軍戰，羅利（Kyle Lowry）日前也受訪盛讚新隊友雷納德「真的很有趣」；反觀馬刺則是止步季後賽首輪。

德羅森過去與羅利組成雙槍，搭檔6年雖然例行賽戰績不俗，卻未嚐東冠滋味，更3度敗給詹姆斯（LeBron James），最後被迫拆夥。眼看昔日隊友打入冠軍戰，德羅森今天在IG上發文寫下，「獨自一人可以使你強大....我才不需要朋友。」

羅利（左）與雷納德挺進總冠軍戰。（資料照，法新社）

德羅森這則貼文讓人覺得意有所指，底下外國網友留言指出：「這時候是不是應該TAG羅利」、「你仍是多倫多的偉大球星」、「只見新人笑，不見舊人哭」、「你沒朋友？那這張照片是誰拍的」。

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