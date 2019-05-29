MLB》相隔608天重回大聯盟中繼 王維中2局無失分

王維中。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕運動家今天在主場迎戰天使，台灣左投王維中在第5局登板中繼，這是他相隔608天後再度回到大聯盟舞台，他後援2局無失分，送出1次三振。運動家打線在他2局無失分好投帶動下從落後3分開始反攻，目前和天使戰成4：4平手。

運動家先發蒙塔斯（Frankie Montas）表現欠佳，投4局掉了4分，用球數多達96球。王維中在第5局登板，先讓天使老將普侯斯（Albert Pujols）敲內野飛球遭到接殺，卡胡（Kole Calhoun）擊出滾地球出局，拉克羅伊（Jonathan Lucroy）敲右外野飛球遭接殺，讓對手三上三下。

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第6局王維中續投，天使打者古德溫（Brian Goodwin）敲滾地球出局，王維中三振Luis Rengifo，雖然被佛列契（David Fletcher）敲二壘安打，王維中及時讓拉史特拉（Tommy La Stella）敲滾地球出局，完成投球工作。

總計王維中此戰投2局用23球，其中有14顆好球，被敲1安，送出1次三振，沒有失分。此外，王維中前一次在大聯盟出賽，已經是2017年9月28日（美國時間9月27日）。

王維中成功止血，讓前4局打完落後3分的運動家有反攻機會，第5局勞瑞安諾（Ramon Laureano）敲陽春彈追分，第6局奧爾森（Matt Olson）轟兩分砲追平。

王維中在2011年與海盜簽約，開啟旅美生涯，2013年底被釀酒人以規則5選秀挑中，隔年直升大聯盟，該年出賽14場防禦率為10.90：2017年賽季，王維中也曾在大聯盟出賽8場，防禦率也是偏高的13.50。

去年王維中轉戰NC恐龍，成為首位旅韓台將，今年則是運動家簽約，從3A起步，如今再度拚回大聯盟。

王維中。（法新社）

王維中。（法新社）

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