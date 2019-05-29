日職》王柏融今碰羅德岩下大輝 應付指叉球是課題

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今晚和羅德進行三連戰第2場，「大王」王柏融將碰上羅德22歲先發投手岩下大輝，這是兩人本季首次對決，但在去年11月Lamigo桃猿和羅德的交流賽中，兩人就有對決紀錄，王柏融當時吞下2次三振。

岩下大輝今年成為羅德主戰先發之一，至今先發7場，戰績1勝1敗防禦率2.82，吃下38.1局，送出33次三振，被打擊率僅0.219。其中，岩下大輝面對左打的被打擊率0.182，面對右打的被打擊率則為0.254。

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Lamigo桃猿去年11月10日和羅德的交流賽，岩下大輝當時投5局無失分，幫助球隊以13：0大勝，岩下大輝獲得單場MVP，而王柏融該場吞2次三振。

岩下大輝的主要變化球就是指叉球，使用比率有21.80％，他的指叉被打擊率僅0.119，這顆球種正是王柏融打得最差的變化球種之一。據數據顯示，大王本季面對指叉球，共9打數僅敲1安打，其打擊率僅0.111，被三振5次，

王柏融昨天揮出相隔近1個月的長打，137打數敲38安中，二壘安打才7支，有1轟、19分點，目前打擊率為0.277，上壘率0.331，長打率0.350。

羅德投手岩下大輝。（資料照，記者陳志曲攝）

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