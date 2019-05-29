羽球》遭陳雨菲逆轉 山口茜超自責「對不起」連發

山口茜。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年蘇迪曼盃冠軍戰由中日兩大強權碰頭，但日本隊意外連丟三點，其中第二場女單戰山口茜逆轉輸給中國陳雨菲，讓她相當自責，賽後在推特「對不起」連發。

爭奪隊史首座蘇迪曼盃的日本，原預料要和中國來場「強強對決」，不過第一點中國男雙李俊慧／劉雨辰先直落二擊敗嘉村健士／園田啟悟，第二點關鍵女單戰，山口茜雖先贏一局，卻遭陳雨菲倒趕兩局，由中國取得聽牌優勢，第三場的男單球王桃田賢斗也沒扛住，三局敗給石宇奇。

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日本隊0：3完敗的比分讓外界詫異，平常鮮少更新社群軟體的山口茜，賽後罕見發文，她寫下：「謝謝，對不起，雖然大家想看到的應該不是這樣的話，但是謝謝，對不起，謝謝。」讓粉絲很心疼。

隔天她再度發文，告訴大家，「我很好，雖然自己決定要享受任何事，但是覺悟不足、能力不足。從現在開始，因為我不是個意志消沉的人，所以向前看吧！」

日本隊總教練朴柱奉賽後受訪則表示，「沒有想到山口茜會輸，一輸球之後桃田賢斗的壓力非常大，這次落敗但我們必須快點振作起來，因為我們的主戰場是在明年的東京奧運。」

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