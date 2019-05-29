青棒》郭泓志接受南英客座投手教練聘書 球衣有亮點！

郭泓志回到母校南英商工指導學弟。（陳献榮提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕南英青棒有福了！「不死鳥」郭泓志今天正式接受南英青棒頒發的客座投手教練聘書，且由於他贊助南英比賽球衣，因此今年南英球衣左袖上都會繡上他開設的運動會館標誌，讓南英校友帶著「郭式精神」一起打拚。

郭泓志回到母校南英商工指導學弟。（陳献榮提供）

郭泓志去年10月22日披上富邦悍將球衣登板，是他留在球迷心中最後一次的職業登板身影，儘管對於是否重返球場並未說死，但他目前以專心經營在台南開設的「斯博森運動會館」為主；南英教頭陳献榮去年底就曾向郭泓志提出邀請，希望他擔任南英青棒的客座投手教練，當時也獲得小小郭同意。

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因此郭泓志今年2月開始只要有空，他就會到南英指導學弟，今天則接受學校頒發的正式聘書，聘期就從今年2月1日起。陳献榮表示，這是南英學生之福，且郭泓志除了贊助比賽服，還提供運動會館給南英學生進行訓練，都希望能幫助南英重返榮耀。

值得一提的是，今年南英球衣的左袖上就會繡上「斯博森運動會館」的標誌，這是南英棒球隊史的第二次。陳献榮透露，之前南英球衣上曾繡有家長會長贊助的字樣，為期兩年，這次繡上郭泓志的贊助標誌，則是第二次。

郭泓志贊助的南英球衣上，繡著他開設的運動會館標誌。（陳献榮提供）

郭泓志獲頒聘書。（陳献榮提供）

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