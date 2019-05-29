玉山盃》老爸是前中職打擊王 洪宸毅7局好投率桃市進四強

今天洪宸毅投7局用了82球，被敲5安，另有6K、1保送，失1分為非責失拿下勝投。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕玉山盃青棒賽今天進行預賽最後一天賽事，桃園市以2:1險勝新竹市，拿下最後一張四強賽門票，週六下午2點將迎戰高雄市，同日早上10點新北市對台東縣，地點都在天母棒球場。

此役首局桃市率先發動攻勢，開路先鋒李灝宇敲二壘安打，鄭郭佑短打護送跑者上三壘，再靠暴投先持得點取得1:0領先，下個半局竹市立即反攻，靠王苡丞適時敲安打下追平分。四局上董子恩、張宥鈞、朱豪傑先後獲得四壞保送擠成滿壘，林翊翔敲安打下超前分。

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桃市最速150公里高一「火球男」陳志杰，今天後援2局無失分拿下救援成功。（記者羅志朋攝）

關鍵在八局下，桃市推出最速150公里高一「火球男」陳志杰登板，他先抓兩個出局數，接著連投兩保送，此時邱家慶擊出穿越三游防線安打，二壘跑者葉東樺被三壘指導教練擋下來，無緣衝本壘搶分，下一棒王苡丞擊成二壘滾地球遭刺殺，最終竹市就以1分之差飲恨。

桃市團隊只擊出3支零星安打，全場幾無攻勢，最終仍贏得勝利，桃市總教練藍文成表示，對方投手王志煊投球很有水準（5.2局被敲1安未失分），攻擊方面有待加強，畢竟進入四強面對的投手等級又更高。

洪宸毅是前職棒球星、曾奪打擊王的洪啟峰之子。（記者羅志朋攝）

桃市先發投手洪宸毅，是前職棒球星、曾奪打擊王的洪啟峰之子，今天洪宸毅投7局用了82球，被敲5安，另有6K、1保送，失1分為非責失拿下勝投，陳志杰後援2局無失分奪救援成功。

雖拿下勝投，不過洪宸毅對自己表現並不滿意，他表示投球有待加強，滑球失常，控球有狀況，「玉山盃每場比賽爸爸都有來看球，他要求嚴格，這場投球內容不好，回去應該會被他唸。」

洪啟峰職棒時期效力和信、中信鯨，曾奪1999年中職打擊王，生涯累積62轟、63盜、打擊率2成88。雖然老爸是打擊好手，不過洪宸毅表示，教練希望他專攻投手，比較有未來性。

洪宸毅現就讀平鎮高中一年級，青棒時光還有兩年，不過他已做好未來規劃，第一志願是旅外打球，若沒機會就先讀大學，暫不考慮挑戰中職，短期目標是拚今年U18世界盃國手。

桃市李灝宇首局敲二壘安打，跑回第一分。（記者羅志朋攝）

桃市最速150公里高一「火球男」陳志杰，今天後援2局無失分拿下救援成功。（記者羅志朋攝）

八局下邱家慶（左）雖敲出安打，但三壘跑者葉東樺沒有搶攻本壘，後續攻勢乏力，竹市1分飲恨。（記者羅志朋攝）

桃園市以高一球員為主體。（記者羅志朋攝）

新竹市球員充滿鬥志，無奈１分惜敗。（記者羅志朋攝）

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