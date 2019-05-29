MLB》大谷翔平敲致勝安 讓運動家投手氣炸了（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕天使今天在客場碰上運動家，「投打二刀流」大谷翔平在第9局敲出帶有2分打點的致勝安打，幫助球隊以6：4贏球，也中斷運動家10連勝。運動家後援投手索利亞（Joakim Soria）不滿好球帶判決，導致被大谷敲超前安，向主審抱怨，遭到驅逐出場。

天使、運動家前8局戰成4：4平手，9局上天使2出局攻占一、二壘，輪到大谷翔平打擊，運動家這時換35歲老將索利亞後援，索利亞因發生暴投，讓跑者上到二、三壘。球數來到2好1壞時，索利亞丟一顆75.7英哩的外角曲球，運動家捕手費格里（Josh Phegley）沒接好，球落在地上，但索利亞認為這顆球為好球，向主審表達不滿

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索利亞之後投出94.7英哩的速球，被大谷翔平敲出右外野安打，帶有2分打點。索利亞解決天使老將普侯斯（Albert Pujols），結束這個半局，他直接走向本壘板和主審爭論好球帶判決，遭到驅逐出場。

大谷翔平此戰5打數2安2打點，吞下1次三振，打擊率升至0.239。

Joakim Soria fuming. Ejected by home plate umpire James Hoye. He was upset about that 2-1 curveball that was called a ball. pic.twitter.com/S9qddE9nXH — Martín Gallegos （@MartinJGallegos） 2019年5月29日

大谷翔平敲致勝安打。（今日美國）

大谷翔平敲致勝安打。（今日美國）

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