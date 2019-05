MLB》大谷翔平敲致勝安 讓運動家投手氣炸了（影音）

(影片來源:大聯盟官網)

〔體育中心/綜合報導〕天使今天在客場碰上運動家,「投打二刀流」大谷翔平在第9局敲出帶有2分打點的致勝安打,幫助球隊以6:4贏球,也中斷運動家10連勝。運動家後援投手索利亞(Joakim Soria)不滿好球帶判決,導致被大谷敲超前安,向主審抱怨,遭到驅逐出場。

天使、運動家前8局戰成4:4平手,9局上天使2出局攻占一、二壘,輪到大谷翔平打擊,運動家這時換35歲老將索利亞後援,索利亞因發生暴投,讓跑者上到二、三壘。球數來到2好1壞時,索利亞丟一顆75.7英哩的外角曲球,運動家捕手費格里(Josh Phegley)沒接好,球落在地上,但索利亞認為這顆球為好球,向主審表達不滿

請繼續往下閱讀...

索利亞之後投出94.7英哩的速球,被大谷翔平敲出右外野安打,帶有2分打點。索利亞解決天使老將普侯斯(Albert Pujols),結束這個半局,他直接走向本壘板和主審爭論好球帶判決,遭到驅逐出場。

大谷翔平此戰5打數2安2打點,吞下1次三振,打擊率升至0.239。

Joakim Soria fuming. Ejected by home plate umpire James Hoye. He was upset about that 2-1 curveball that was called a ball. pic.twitter.com/S9qddE9nXH