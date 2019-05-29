美國公開賽》冠軍獎金首次破百萬 徐薇淩目標奪冠

台灣女將徐薇淩。（資料照，法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕美國女子高球公開賽週四將於查爾斯頓鄉村俱樂部點燃戰火，美國高協宣佈總獎金將升至550萬美金（約1.7億台幣），為所有女子賽事之最，其中冠軍獎金達125萬美元（約3975萬台幣）。

本屆美國女子公開賽將迎來156位全球好手，包括12位賽事前冠軍、11位本賽季LPGA分站賽事冠軍、8位LPGA賽事新人等。此次，3位來自台灣的選手徐薇淩、錢珮芸及劉嬿，將在最具影響力的女子大滿貫賽場上同台競技。

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去年，在美國女子公開賽以總桿數低於標準桿2桿的286桿、並列排名第五的徐薇淩，本週力求爭冠：「我不太喜歡給自己設限，但是這次我想爭取拿冠軍！」

本週將第四次參加美國女子公開賽的錢珮芸，雖在前三屆並未成功晉級，但她直言球場風格很適合自己，希望能在成績上有所突破。

「球場比以往的美國女子公開賽難度相對低一些，因為球道比較寬，長草也沒有這麼長，果嶺現在還沒有壓，所以感覺速度還是很慢的。上週的最後一天已經很熱了，體力有受影響，需要多喝水。這是我第四年，這個球場比較適合打遠距離的球員，所以我覺得這週我還是很有機會的。」

錢珮芸。（資料照，記者林正堃攝）

劉嬿。（資料照，TLPGA提供）

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