電競》前CS 國手齊聚ahq 再續射擊遊戲電競夢

CS老將Polo與Luke催生出ahq《CS:GO》職業戰隊。（ahq提供）

〔體育中心／綜合報導〕ahq日前宣布成立《CS:GO》職業戰隊，期盼能夠跨足國際電競市場，將台灣經營電競的經驗，移植海外發揚光大。CS電競在台灣停滯多年，選手後勤人才皆出現斷層，但隨著台灣電競環境日漸成熟，第一支全職《CS:GO》隊伍終於在多年後誕生，消息一出，許多CS老玩家都感到欣慰，而促成此樁美事的便是前CS國手─Polo （吳敬晨） 與 Luke （曾屹群）。

十多年前，兩人便是四處征戰的隊友，06年隊伍解散後各有不同際遇，Polo深耕電競轉任後勤，Luke則是回到校園成為醫生，近年來雖也常常收到電競賽事的活動邀約，但直到今日成立ahq《CS:GO》戰隊之際，兩人才又再度共事。我們趁此機會邀請兩位大前輩，來聊聊CS電競的過往迎來。

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《CS骨灰級講堂 feat. Luke & Polo》訪談節目影片：

https://youtu.be/9gUN3EDyN8s

昔CS三冠王總指揮官 今ahq教練不二人選

「Luke是我非常信任的人，當我知道有機會組成《CS:GO》職業戰隊的時候，我第一個就想到他，也沒有別人了。」Polo自嘲道，以自己在比賽內容上的龜毛程度，他甚至想過，如果Luke不願意棄醫來ahq，就要和老闆說隊伍乾脆不做了。

相知久逢的兩人是從二十初歲的年紀開始一起打比賽，Polo是攻擊手，Luke則擔任隊上的總指揮官，也就是「大腦」一般的角色。Polo形容當年「高材生」Luke鑽研遊戲簡直到了瘋狂的程度，這份癡迷至今依舊不減。

2006年，兩人效力的隊伍eXtreme Gamer（XG）一掃台灣三大CS賽事獎項，成績擺在眼前，Polo不禁回憶，每當隊友休息出去玩耍，Luke總選擇一個人看vod看到半夜，也難怪他當年有擔綱總指揮的能力。昔日隊友讚譽有佳，Luke卻沒買帳，他吐槽Polo：「你這樣講得好像我是一個怪人…害我都要沒朋友了。」

釣魚大師Polo 三大話術釣得大魚

近來常與ahq創辦人之一蟹老闆出入各大海釣場，Polo的釣魚之術日益精進。他表示，要說服Luke棄醫從電競談何容易，總歸來說，是用三大話術成功「釣到」Luke，儘管後者似乎不以為然。

一，圓夢之術

Polo與Luke在選手時期留下了一份缺憾。2006年兩人和Xargon、小鬼、EygisK組成的黃金戰隊XG以超強實力橫掃台灣三大賽事冠軍，由於當年五人皆是射擊界一時之選，眾人都期盼將征戰世界賽的XG，能突破以往台灣在國際賽疲弱的表現，將台灣射擊提升到另一個檔次。

不料Luke卻因為賽程撞到自身醫學系的實習，而缺席了那次的比賽。隊伍少了指揮要角，替補的選手又火侯不足，成績因此不盡理想。Polo表示這次兩人合體帶領《CS:GO》隊伍，就是他要求Luke為當年的「放鳥」行為贖罪，也算要一圓當時未完成的夢想。

二，生命只有一次之術

從醫多年的Luke表示，比起以往在診所或醫院，全職投身電競後，才發現電競界的工時不比醫療人員短（排除值班狀況）。但因是自己熱愛的領域，心念的都是帶隊的方針，超長工時便也不感疲憊。

釣魚大師Polo順勢接話道，「我有跟Luke嗆一句話啦，我跟他講說厚，醫生什麼時候都能再回去當啦，但是電競這條路，不是你要走就隨時可以走的。」ahq創立七年來屢挫屢戰，戰隊運營漸上軌道，又逢近兩年拓展東南亞市場，開啟經營國際電競項目的可能，Polo評估，老隊友願意點頭在此時機點轉換跑道，估計這些都是不小的拉力。

三，傳承之術

談起CS在台灣最火紅的時候，Polo感嘆，以前報名參加CS比賽的隊伍，曾多達一千多隊，網咖的風氣，也是乘著CS和另兩款遊戲（星海爭霸、世紀帝國）而起，當時台灣CS實力與鄰近地區相比，如香港、澳門、東南亞，都有一定高度。可惜CS缺乏在地的遊戲代理商，而當Hi-Net、WGT等賽事承辦單位一一收攤，便無人去組織有規模的比賽，選手也逐漸出現斷層。

談到這點，Luke對Polo的釣魚之術也只能願者上鉤，他認同道：「身為射擊遊戲界的人，你會不甘心啦…會想把你自己本身的一些經驗傳承下去。」台灣早期的射擊遊戲競技項目曾在亞洲發光發熱，但這些巔峰時期的老選手卻沒能有機會帶領或是教育現在年輕一代的新選手，傳授賽場上的經驗與觀念，也許年輕選手的槍法更好，但在國際舞台上，面對外國勁旅還是有一大段差距。

Luke是Polo尋找教練時第一也是唯一的人選，圖為Luke正在分析比賽（ahq提供）

dra1gen、hRRR、ChanZ都是有過比賽經驗的選手，加入全職戰隊後終於能全心投入練習。（ahq提供）

ahq《CS:GO》成軍 選手三大條件

自去年至今超過半年的籌備期，想加入ahq的好手眾多，Luke教練則以三大條件進行審核：熱忱、自律、思考能力。ahq戰隊目前共有五名成員，未來也不排除徵召更多國內外好手。

Polo和Luke介紹選手風格如下：

cedrik （隊長）：與Polo、Luke同期崛起活躍至今。cedrik的隊伍曾在2006年WGT擊敗XG，造就了XG敗部復活的逆襲之路，和教練團頗有淵源。cedrik曾擔任SF2選手，也曾代表台灣出國打過比賽，打法奔放、侵略，目前為隊上的主指揮。

hRRR：又名小藍天，曾獲得《CS:GO》台灣區冠軍，也打過一年PUBG的比賽，負責邊線，打法十分靈活多變。Luke形容hRRR就如當年的Xargon一樣反應機靈，懂得用腦袋打遊戲，「但槍比Xargon硬」，不忘揶揄老隊友。

ChanZ：和hRRR當過一陣子隊友，曾遠赴西安打比賽，因俱樂部管理不善有過挫折，但ChanZ對遊戲的熱忱未曾消減。Luke教練形容他的打法非常激進，喜歡和人拚槍，是不怕死的打法。

dra1gen：以往賽事表現不特別突出，但有天份，且打法全面。Luke教練身旁的朋友強力推薦而促成了這次合作，集訓期觀察下來，團隊相當看中他的潛力。

FlykingJVE：年僅16歲，是隊上年紀最輕的選手，缺乏比賽經驗，槍法卻特別突出。Luke教練形容Flyking有比同齡選手還快的反應力，他靠自學便有現今的實力檔次，如今加上戰隊資源的投注，未來將更不可限量。

填補斷層 盼找回亞洲射擊界地位

ahq團隊近期的規劃，將以亞洲區域的外圍賽事為主。團隊將針對戰術的掌握度、以及場上的自律性做雕琢，整體目標是讓ahq成為亞洲賽區具代表性的隊伍。長期則是從亞洲區的預選賽，每年固定拿到世界賽資格，打上國際舞台。

Polo坦言，沒有任何台灣俱樂部有經營《CS:GO》職業隊伍的經驗，ahq作為先鋒，他感到十分樂觀且有衝勁，「台灣沒有CS:GO的固定聯賽，我們現階段一定要積極參與各地區的小比賽，迅速吸取經驗，再去挑戰有Major資格的賽事。」

對此，Luke也深具信心，他表示，現在的CS選手終於能得到正規的電競資源，名符其實稱得上是「職業」CS戰隊，這些是他和Polo當選手時完全想像不到的。由ahq提供完整的訓練環境，有專業人員處裡繁瑣的大小事，讓戰隊全心投入練習，Luke深信只要按部就班，ahq一定能達成在亞洲出頭的目標。

近期ahq《CS:GO》戰隊已陸續在區域性的資格賽登場，請熱愛射擊的電競迷多多關注ahq官方消息。

隊長cedrik資歷最深，經常與隊友分享比賽經驗，圖為ahq選手正針對練習賽的內容進行檢討（ahq提供）

FlykingJVE年僅16歲，教練認為他十分有潛力（ahq提供）

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