日職Live》王柏融首打席遭指叉球三振 羅德 1：0 火腿

第四局

4上，萊爾德遭到三振，Vargas右外野飛球出局。中村獎吾敲出左外野方向安打上壘，平澤大河右邊方向安打上壘，吉田裕太出局。

第三局

3下，清水優心滾地出局，中島卓也滾地出局，西川遙輝擊出右邊方向滾地安打上壘，大田泰示右外野深遠飛球遭接殺，三出局。

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3上，吉田裕太敲出右外野安打，荻野貴司右外野飛球出局，鈴木大地遭到三振，清田育宏擊出三壘軟弱滾地球，近藤健介未能順利處理形成內野安打，一、三壘有跑者，井上晴哉擊出內野小飛球出局。

第二局

2下，王柏融遭到指叉球三振，渡邉諒右外野飛球被接殺，清宮幸太郎右外野界外飛球出局。三上三下。

王柏融首打席逐球：

1 直球 147KM 未揮棒 0好1壞

2 直球 147KM 界外 1好1壞

3 直球 145KM 界外 2好1壞

4 指叉球 136KM 揮棒落空 三振

2上，吉田侑樹投出三上三下，送出兩次三振。

第一局

1下，西川遙輝與大田泰示都遭到岩下大輝的指叉球三振，近藤健介擊出右外野方向安打上壘，中田翔右外野飛球出局，三出局。

1上，鈴木大地在一出局後擊出右外野方向全壘打，火腿 0：1 羅德，二出局後井上晴哉選到保送上壘，萊爾德滾地出局，三出局。

火腿先發打線

1 中 西川 遥輝

2 右 大田 泰示

3 三 近藤 健介

4 一 中田 翔

5 左 王 柏融

6 二 渡邉 諒

7 指 清宮 幸太郎

8 捕 清水 優心

9 遊 中島 卓也

投手：吉田 侑樹

羅德先發打線

1 中 荻野 貴司

2 左 鈴木 大地

3 右 清田 育宏

4 一 井上 晴哉

5 三 萊爾德

6 指 Vargas

7 二 中村 奨吾

8 遊 平沢 大河

9 捕 吉田 裕太

投手：岩下 大輝

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