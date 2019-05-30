紅襪主場戰印地安人 今日賽事預告與轉播

紅襪先發投手韋伯。（資料照，美聯社）

自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB例行賽持續進行，早上7點由印地安人出戰紅襪，印第安人推出畢伯（Shane Bieber）先發，紅襪則派出韋伯（Ryan Weber）主投。 韋伯前一場繳出6局失1分的優質成績並拿下本季首勝，今天能否幫助球隊奪下系列戰的勝利？而印地安人則要力拚2連勝並突破5成勝率。

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旅日強打王柏融昨2個打數沒有安打，不過選到2次保送，打擊率小降至0.273，此役碰上羅德右投種市篤暉，大王能否幫助球隊奪下4連勝？球迷們一起打開電視幫王柏融加油。

中職例行賽方面，晚間18點35分由富邦悍將坐鎮主場迎戰統一獅，悍將由林煜清先發，對上獅隊洋投瑞安。本季初登板的林煜清會有什麼樣的表現呢？

法網將迎來第五天的賽事，台灣好手謝淑薇、詹詠然、詹詠晴都將在今天出賽，別忘了為我國好手加油打氣。精彩比賽，球迷們記得鎖定轉播囉！

MLB

07:00 印地安人@紅襪 FOX體育、FOX體育3台、民視

中職

18:35 統一獅@富邦悍將 WinTV綜合台

日職

17:00 羅德@日本火腿 FOX體育2台

法國網球公開賽

17:00 第五天 FOX體育、FOX體育3台

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