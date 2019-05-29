定向越野首度前進馬祖 9月挑戰自我兼觀光

東莒景點神秘海灘。（主辦單位提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕連江縣首度舉辦定向越野賽事，期待號召參賽者挑戰全新地圖，並透過賽事行銷莒光雙島美景、美食及戰地文化，結合運動與觀光景點，打造莒光的特色運動賽事。

定向越野在歐洲屬最具人氣的全民運動，20多年來在台灣迅速發展，定向越野並非跑得快就能夠獲得勝利，除了跑步更重要的是必須選擇最短的路線前往檢查點，類似尋寶活動，參賽選手必須以地圖與指北針進行導航，在比賽區域內，自行選擇路線到訪多個檢查點，以花費最短時間者為贏家。

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東莒景點靶場。（主辦單位提供）

本屆賽事為首度於馬祖舉辦，主辦單位精心設計4種組別，滿足各式族群，單人組別「菁英組」、「背包客組」以及雙人組別「老兵組」、「甜蜜組」。

2019年馬祖定向東西莒錦標賽。（主辦單位提供）

5月31日前報名能享有早鳥8折優惠，一次報名雙島賽事除了報名費再打9折，前300組可獲得限量防水衣保袋1個，期待屆時能吸引許多挑戰者前來參賽，暢遊馬祖莒光。

活動資訊：

大會報名連結：http://bit.ly/2019mog

活動日期：2019年9月7日（六）～9月8日（日）

活動地點：連江縣莒光鄉西莒島和東莒島

報名時間：2019年5月11日～2019年6月30日（早鳥優惠5月31日截止）

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