中職》潘彥廷二軍敲雙響砲宰桃猿 古林登板3.1局失2分

潘彥廷今天手感火燙，不但5打數敲出4安，還單場雙響，一個人就打回5分打點。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職二軍例行賽持續開打，今在台南由統一獅二軍對上Lamigo桃猿二軍，獅隊派出菜鳥古林睿煬先發對決桃猿蘇俊羽，而獅隊靠著開路先鋒潘彥廷單場雙響、帶頭猛打，再加上吳國豪、姚雨翔也都開轟助陣下，最終以13：3痛宰桃猿二軍。

比賽才開打獅隊潘彥廷、吳國豪、姚雨翔就接連開轟，單局3發陽春砲替球隊先馳得點取得3：0領先，菜鳥先發古林睿煬前3局沒失分，不過4局上卻遇亂流，1出局2人在壘時被林智平敲出2分打點的二壘安打後，就被換下場休息，改由廖文揚接替登板。

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5局上桃猿再追一分，硬是將落後的戰局扳平，沒想到下個半局獅隊攻勢再起、輪番猛攻，加上桃猿守備誤事、自亂陣腳，單局狂灌5分奠定勝基，而今天手感火燙的潘彥廷8局下又開轟，終場獅二軍就以13：3擊敗桃猿二軍。

獅隊今天火力全開，全隊狂掃出13支安打，潘彥廷單場雙響，5打數敲4安打，一個人就有5分打點進帳，成此役最大亮點、吳國豪4打數3安打回3分打點，同樣繳出猛打賞；桃猿方面，則由今3打數敲2安兩分打點進帳的林智平表現最亮眼。

獅隊菜鳥先發古林睿煬主投3.1局，被敲出4支安打，送出5次三振和1保送，失掉2分皆自責分，表現中規中矩，不過4局上遇亂流讓他提早備換下場，最後無關勝敗，而接替登板的廖文揚1.2局掉1分最後收下本季二軍第2勝；桃猿先發蘇俊羽慘遭狙擊，包含首局挨的三轟，今4.1局就被敲出7支安打，狂掉5分全為自責分，最後苦吞敗投。

統一先發投手古林睿煬。（記者黃志源攝）

Lamigo二軍先發投手蘇俊羽在１局下被擊出３支全壘打。（記者黃志源攝）

潘彥廷在１局下擊出陽春全壘打。（記者黃志源攝）

統一吳國豪在１局下擊出陽春全壘打。（記者黃志源攝）

統一姚雨翔在１局下擊出陽春全壘打。（記者黃志源攝）

Lamigo二軍林智平在４局上擊出２分打點一壘安打。（記者黃志源攝）

Lamigo二軍劉時豪４局上在三壘與本壘間遭夾殺出局。（記者黃志源攝）

吳國豪在５局下擊出２分打點二壘安打。（記者黃志源攝）

Lamigo後援投手葉家淇。（記者黃志源攝）

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