中職Live》尼克斯達成生涯200K 桃猿2：0兄弟

第三局
王勝偉遭到三振。吳東融游擊滾地遭到刺殺。王威晨三壘方向滾地遭到刺殺。
第二局
尼克斯投出第一個三上三下。
林立敲出一壘安打。林承飛三壘平飛球遭到美技接殺。陳晨威犧牲觸擊成功推進跑者。伯納帝那遭到三振。
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第一局
吳東融遭到觸身球保送。王威晨成功犧牲短打，跑者上二壘。彭政閔敲出安打，分佔一三壘。陳子豪游擊小飛球遭到接殺。里迪遭到三振。
一下，陳晨威選到四壞球保送。伯納帝那敲出一壘安打。藍寅倫敲一壘安打形成滿壘。林泓育也敲出一壘安打，三壘跑者回來得分，桃猿同樣攻佔滿壘。陳俊秀三壘方向滾地球，三壘跑者遭到封殺。朱育賢高飛犧牲打，打回一分。郭嚴文一壘方向滾地球遭到刺殺。
兩隊先發打線：
中信兄弟
1.吳東融 , 2B
2.王威晨 , 3B
3.彭政閔 , DH
4.陳子豪 , RF
5.里迪 , 1B
6.張志豪 , CF
7.陳子鴻 , LF
8.黃鈞聲 , C
9.王勝偉 , SS
先發：艾迪頓
Lamigo桃猿
1.陳晨威 LF
2.柏納帝那 CF
3.藍寅倫 RF
4.林泓育 C
5.陳俊秀 DH
6.朱育賢 1B
7.郭嚴文 2B
8.林立 3B
9.林承飛 SS
先發投手：尼克斯