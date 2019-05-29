中職Live》尼克斯達成生涯200K 桃猿2：0兄弟

第三局

王勝偉遭到三振。吳東融游擊滾地遭到刺殺。王威晨三壘方向滾地遭到刺殺。

第二局

尼克斯投出第一個三上三下。

林立敲出一壘安打。林承飛三壘平飛球遭到美技接殺。陳晨威犧牲觸擊成功推進跑者。伯納帝那遭到三振。

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第一局

吳東融遭到觸身球保送。王威晨成功犧牲短打，跑者上二壘。彭政閔敲出安打，分佔一三壘。陳子豪游擊小飛球遭到接殺。里迪遭到三振。

一下，陳晨威選到四壞球保送。伯納帝那敲出一壘安打。藍寅倫敲一壘安打形成滿壘。林泓育也敲出一壘安打，三壘跑者回來得分，桃猿同樣攻佔滿壘。陳俊秀三壘方向滾地球，三壘跑者遭到封殺。朱育賢高飛犧牲打，打回一分。郭嚴文一壘方向滾地球遭到刺殺。

兩隊先發打線：

中信兄弟

1.吳東融 , 2B

2.王威晨 , 3B

3.彭政閔 , DH

4.陳子豪 , RF

5.里迪 , 1B

6.張志豪 , CF

7.陳子鴻 , LF

8.黃鈞聲 , C

9.王勝偉 , SS

先發：艾迪頓

Lamigo桃猿

1.陳晨威 LF

2.柏納帝那 CF

3.藍寅倫 RF

4.林泓育 C

5.陳俊秀 DH

6.朱育賢 1B

7.郭嚴文 2B

8.林立 3B

9.林承飛 SS

先發投手：尼克斯

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