法網》西班牙美女穆古魯莎回穩 直落二晉級32強

西班牙美女穆古魯莎成功晉級32強。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2016年於法國網球公開賽捧起生涯首座大滿貫金盃的西班牙美女穆古魯莎（Garbiñe Muguruza），今日在2019年法網女單次輪，以6：4、6：1擊敗瑞典選手拉森（Johanna Larsson），生涯7度躋身紅土大滿貫32強。

穆古魯莎生涯首度遇上拉森，全場4度破發對手，一發贏球率高達84％，並逼迫拉森發生24個非受迫性失誤，表現完美技壓對手。

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25歲穆古魯莎在2015年於草地大滿貫溫布頓決賽不敵美國名將小威廉絲（Serena Williams），隔年在法網決賽再度遇到強敵，穆大美人上演甜蜜復仇，生涯首度於大滿貫賽封后，2017年於溫網決賽則擊敗大威廉絲（Venus Williams），共奪2座大滿貫金盃，並於2017年9月成為史上第24位世界球后。

不過，穆古魯莎去年在四大滿貫表現卻平平，僅在法網闖入4強，澳網、溫網及美網皆於第2輪止步。

穆古魯莎今年澳網在16強鎩羽而歸，目前世界排名滑落至19，她在日前紅土馬德里網賽於首輪止步、羅馬網賽16強又退賽，法網首輪還是克服首盤丟掉的危機，才驚險逆轉美國湯森（Taylor Townsend），而次輪總算展現前球后架勢，以直落二取晉級門票。

瑞典選手拉森（法新社）

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