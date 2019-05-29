日職》大王單場2保送、連4場上壘 栗山神調度逆轉羅德

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕火腿今天在主場札幌巨蛋迎戰羅德，火腿在第八局靠著監督栗山英樹神調度，關鍵時刻換上老將田中賢介代打擊出本季首發全壘打逆轉比分，終場火腿就以6：4逆轉擊敗羅德。台灣好手王柏融今年4個打席選到2次保送，打擊率下降到2成73，連續4場比賽上壘。

王柏融首打席遭到對方的指叉球三振出局，第二打席他忍住對手前兩顆指叉球沒揮棒，連選4顆壞球保送上壘，第三打席他再次選到保送上壘，第四打席在得點圈有人時，王柏融敲出左外野飛球出局，隨後被換下場休息，總計王柏融今天2打數0安打，選到2次保送，被三振1次。

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羅德這場比賽靠著鈴木大地的陽春彈先馳得點，第五局羅德單局發生2次失誤讓比分被追平成1：1，第七局羅德吉田裕太兩分彈砲轟火腿後援堀瑞輝，重新取回領先，下個半局火腿靠著近藤健介的2分打點安打，雙方再次平手。

第八局羅德再度靠著中村獎吾的二壘安打，以及杉谷拳士的守備瑕疵拿下超前分。下個半局，監督栗山英樹在壘上有跑者時換上代打田中賢介，他也擊出逆轉兩分彈幫助球隊以5：4反超，火腿這局打完以6：4領先。

陳冠宇在第八局酒居知史爆炸後登板上場，他在滿壘2出局時對石川亮投出三振，幫助羅德不再讓傷害擴大。

羅德先發岩下大輝今天主投6局失掉1分非自責分，靠著招牌的指叉球投出5次三振，送出3次保送，有2次就是投給王柏融，今天他的勝投再次遭牛棚搞砸，本季他先發8場比賽，有4次優質先發，防禦率2.44，卻只拿下1勝1敗。

火腿先發吉田侑樹今天的指叉球同樣犀利，主投5局送出5次三振，被敲出1發陽春彈失掉1分自責分，防禦率下降到6.75。

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