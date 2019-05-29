中職》獅隊2連霸教頭大石彌太郎  將與陳傑憲「祖孫對談」

陳傑憲（見圖）將與獅隊2連霸教頭大石彌太郎，上演「祖孫對談」。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅「榮耀30」傳奇洋將主題活動，6月7至9日在台南球場展開，首發活動將邀2連霸總教練大石彌太郎「回娘家」，7日賽前與曾在日本求學的陳傑憲對談，也被球團喻為「祖孫對談」。

大石彌太郎1994年接任統一獅總教練，1995起連2年領軍奪下總冠軍，締造隊史首次2連霸，如今已高齡75歲。

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獅隊規劃「榮耀30」傳奇洋將活動時，少不了大石彌太郎，但事隔23年，只知大石曾在沖繩當教練，並無其他資訊，最後是透過中琉文化經濟協會幫忙，終於在沖繩山口縣找到大石，並力邀他回台南。

獅隊2連霸教頭大石彌太郎。（資料照，統一獅球團提供）

大石6月7日下午3點半將與陳傑憲進行跨世代對談，有趣的是，大石接任獅隊教頭那年，正好是陳傑憲出生年，這場「祖孫對談」會激起何種火花也備受矚目。

另外，獅隊推出兩人的拍照見面會，限額40名球迷參加，只要當天至萊恩酷商品部，購買OB系列商品或傳奇洋將周邊商品，單筆結帳金額超過1500元，即獲拍照見面會參加券1張，換完為止。

★「榮耀30」統一獅傳奇洋將出席資訊

6/7（五）17：05 悍將vs.獅（台南）大石彌太郎

6/8（六）17：05 悍將vs.獅（台南）王漢Jose Nunez

6/9（日）17：05 悍將vs.獅（台南）布雷Tilzon Brito

網路購票：https://ticket.ibon.com.tw/Web/LayoutS/sport

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