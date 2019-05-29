登山》展現無懼勇氣！呂忠翰、張元植六月挑戰「野蠻之峰」K2

台灣登山家「果神」呂忠翰（左）、「八千張」張元植（右）預定6月中出發挑戰世界第二高峰K2。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣登山家「果神」呂忠翰、「八千張」張元植在15日成功登上馬卡魯峰，緊接著於6月14日啟程遠征世界第二高的「野蠻之峰」K2，挑戰計劃獲得各界迴響，募資金額突破500萬；他們希望此次行動展現最重要的「探險精神」，每個人都能勇於挑戰人生中的「K2」。

呂忠翰、張元植今天分享攻上馬卡魯峰及備戰登上K2的心路歷程，同時也感謝支持群眾募資計劃的應援者，自4月18日上線以來，獲得超過1600人相挺，也有不少民眾到場為他們加油。

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呂忠翰談到，這次選擇登上海拔8485公尺馬卡魯峰，作為挑戰8611公尺K2的暖身戰，最大原因在於希望能夠讓身體提前適應，另一方面是因為沒爬過，他表示：「其實這次攀登蠻順利，比想像中容易，但接下來面對K2更專注。」

張元植認為，馬卡魯峰其實比想像中困難，有很多陡坡跟岩石混冰雪地形，好在有做好行前功課，也因為有了這次成功登頂經驗，為之後遠征K2添加信心。

呂忠翰（中）、張元植（右）將挑戰世界第二高峰K2。（記者林正堃攝）

「滅火器」主唱楊大正今天現身力挺，首度公開獻唱K2應援新歌「K2,We Too！」談起創作的過程，他說：「登山我其實是外行，但聽到故事我很感動，但從2月份開始談，我在4月決定跟他們一起爬雪山，感受登山帶來的獨特感覺。」

「滅火器」主唱楊大正今天現身力挺，首度公開獻唱K2應援新歌「K2,We Too！」。（記者林正堃攝）

「爬山確實深刻感受到跟山互動的感覺，還有山友之間的交流，往山上走心情真的會有所改變。」楊大正說：「期盼他們挑戰高峰能帶給社會大眾不一樣的感動，預祝他們成功！」

楊大正與呂忠翰、張元植與應援者一同合唱〈島嶼天光〉，氣氛十分感動，會後兩人更直接開啟粉絲見面會，簽名、合照樣樣來。

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