高球》業餘高爾夫錦標賽第二輪 韓國女將李藝媛64桿破南峰球場紀錄

韓國女將李藝媛飆出破南峰球場紀錄的64桿，兩輪135桿躍居領先，在女子 團體組也暫列第一。（高協提供）

〔體育中心／綜合報導〕2019台灣業餘高球錦標賽29日第二輪南峰球場天氣轉晴，風雨無踪，但是「韓流」繼起， 聲勢更旺，韓國女將李藝媛勇抓8鳥，無柏忌，揮出破球場紀錄的64桿（-8），兩回合以135桿（-9）躍居女子組第一。泰國的范才66桿（-6），連續兩天都演出男子最低桿，兩回合131桿（-13）， 繼續在男子組笑傲群英。

我國選手以城市科大呂孫儀最佳，勇抓6鳥，沒有柏忌，平男子單日最低的 66桿（-6），兩回合137桿，與劉永華、許育誠並列第三。 台中東山高中廖煥鈞兩天135桿（67 68）， 僅次於泰國的范才，暫居男子組第二， 也是名次最佳的我國男子選手。

請繼續往下閱讀...

打完第二輪我國選手在男女個人、團體都暫列第二，韓國女將在女子個人及團體登上榜首，泰國選手則在男子個人及團體領先。

還就讀高一的16歲韓國女將李藝媛，前9洞33桿抓3隻小鳥，後9洞來勢更兇，再擒5隻小鳥，僅用31桿，18洞合計64桿，打破曾雅妮於1995年5月宏碁青少年盃所締造的青少年業餘賽球場紀錄67桿;甚至盧建順在25年前寫下的男子職業選手65桿的球場最低桿紀錄也被粉碎。

李藝媛表示，她以往最低桿演出就是64桿，今天的表現僅是追平個人最佳紀錄。由於第二回合的神來一筆，李藝媛兩回合135桿，排名從第5衝到第1，我國選手安禾佑68桿排名單日第三， 兩回合138桿，暫列第二。

另一位韓國女將徐宇貞 也以單日次低的66桿急起直追，兩回合141桿，從第22名飆升至第4。 靠著第二回合的怒衝，韓國女子團體成績276桿， 從第3躍居第1。我國安禾佑、吳純葳以281桿暫列第2。泰國的娜塔莉塔和阿塔雅，以283桿暫列第3。 娜塔莉塔兩回合都是70桿，計140桿亦列個人第三。衛冕女子組冠軍的阿塔雅 69桿，兩輪143桿，從暫列18進步至第9。

在男子組領先4桿暫列第一的泰國选手范才，兩輪共獲14隻小鳥，為賽會第一抓鳥高手，另擒1隻老鷹，只有3次柏忌， 在他的拉抬下，泰國隊在男子團體組以270桿，領先暫列第二的我國（ 劉永華、洪昭鑫 ）9桿， 由裴龍峻、吳承泫組成的韓國隊以282桿暫列第三。

韓國女將李藝媛飆出破南峰球場紀錄的64桿，兩輪135桿躍居領先，在女子團體組也暫列第一。

第二回合台灣選手安禾佑138桿（-6）暫列第二。（高協提供）

城市科大呂孫儀第二輪 66桿為我國選手最佳，兩輪137桿（-7）並列男子組第3。（高協提供）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法