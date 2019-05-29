法網》秋風掃落葉！謝淑薇女雙首盤賞對手貝果 快意晉級32強

謝淑薇女雙首輪快意晉級。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一姊謝淑薇在2019年法國網球公開賽單、雙打雙線出擊，今日與捷克老搭擋史崔可娃（Barbora Strycova）提拍上陣，榮膺女雙第3種子的台捷聯軍首輪勢如破竹，以6：0、6：1擊敗美國組合桑琪絲（Maria Sanchez）／穆罕默德（Asia Muhammad），勇闖32強。

謝淑薇／史崔可娃本季攜手合作摘下2座冠軍，包括日前於紅土賽場馬德里網賽封后。台捷聯軍首盤不只一發贏球率高，更是狠狠在對手3個發球局全數破發，賞給美國組合貝果，次盤乘勝追擊又連下3局，桑琪絲／穆罕默德直到第4局歷經多次deuce總算破蛋成功，且謝淑薇／史崔可娃在第6局更是連拿4分，粉碎對手保發的希望，最終就以直落二快速過關。

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謝淑薇／史崔可娃下輪對手尚未出爐，將是澳洲的夏瑪（Astra Sharma）／巴西的史蒂芬妮（Luisa Stefani）及普伊格（Monica Puig）／羅傑絲（Shelby Rogers）之間的贏家。

謝淑薇昨日在女單首輪大戰3局擊敗「瑞士二姊」格魯比琪（Viktorija Golubic），生涯3度於法網會內賽開胡，明日將在女單次輪迎戰世界排名69的德國選手佩珂薇琪（Andrea Petkovic），兩人生涯未有交手紀錄。

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