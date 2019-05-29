日職》罕見！火腿堆「人肉金字塔」 隊友、網友全笑瘋（影音）

〔體育中心／綜合報導〕火腿今在主場迎戰羅德，陣中幾位球星利用賽前練習空檔，竟在場邊與大玩疊羅漢，合力排出「人肉金字塔」，逗趣畫面讓隊友、網友們全都笑翻天。

今天賽前，陣中老大哥中田翔突然惡搞正在拉筋捕手石川亮，只見他把趴在地上的石川往後拉向自己，接下來馬上壓在小老弟的身上笑個不停，沒想到接下來西川遥輝、平沼翔太也接著疊上去，最後連大田泰示也來湊一腳，一群球員搞笑排出5層「人肉金字塔」，讓旁邊圍觀的隊友全笑瘋。

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結果最底層的被壓到動彈不得石川求饒，「人肉金字塔」這才終於解體，原本想惡搞學弟的大哥中田翔雖然不在最底層，但被3個壯碩的隊友壓在下面也吃足了苦頭，累得趴在地上直喘氣。

沒能及時參與剛剛疊羅漢的菜鳥學弟清宮幸太郎，原想尬一腳，打算偷襲老大哥沒想到卻被識破，還被中田翔搞笑碎念，又引來隊友一陣哄堂大笑。而火腿最後靠著代打田中賢介，擊出逆轉兩分彈幫助球隊反超比分，最後就以6：4擊敗羅德，收下近期3連勝。

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