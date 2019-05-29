法網》紅土勝利91.7％ 「蠻牛」納達爾直落三橫掃對手晉級32強

納達爾晉級32強。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今日在2019年法國網球公開賽男單64強，以6：1、6：2、6：4收拾世界排名114德國選手馬登（Yannick Maden），續朝生涯第12座紅土大滿貫金盃目標邁進。

納達爾生涯擁有17座大滿貫金盃，其中11座來自法網，於2005年至2008年締造4連霸；2010年至2014年更是連5屆掄元，被視為當代紅土之王。

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蠻牛今日遇上生涯首度碰頭的馬登，首盤就展現強大壓制力，連續取得5局成功先馳得點，接著又快速拿下次盤；不過，馬登在第三盤的第8局首度突破蠻牛的發球局，但納達爾下一局再度回破，於第10局完美保住發球局，以直落三晉級。

納達爾獲勝後，生涯在紅土賽場已進帳431勝，勝率達91.7％，下輪遇上比利時好手葛芬（David Goffin），過去兩人4度交手，其中3次於紅土，全由納達爾收下勝利，葛芬只在2017年年終賽贏過蠻牛。

納達爾本季在紅土賽場絕非無敵，至今吞3敗，分別不敵義大利的佛格尼尼（Fabio Fognini）、奧地利名將提姆（Dominic Thiem）及希臘新星齊齊帕斯（Stefanos Tsitsipas）。

不過，蠻牛在法網前最後一站羅馬名人賽，於4強先擊敗齊齊帕斯，上演甜蜜復仇，決賽更是打敗世界球王喬科維奇（Novak Djokovic），進帳史上之最34座名人賽金盃，以及強大的紅土賽場主宰力，依舊是各大賭盤看好的冠軍最大熱門。

納達爾晉級32強。（路透）

德國選手馬登遭到淘汰。（美聯社）

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