中國公開賽》帶傷拚戰 莊智淵不敵世錦賽亞軍

38歲老將莊智淵中國公開賽帶傷上陣，最後以1:4不敵中國名將方博，賽後因腰傷加劇男雙賽事也退出。（資料照，取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕38歲老將莊智淵今天在中國公開賽帶傷上陣，最後以1:4不敵2015年世錦賽男單亞軍中國名將方博，賽後因腰傷加劇，也宣布退出男雙賽事。

為了備戰明年東京奧運，莊智淵最近密集出賽，身體也有些吃不消，昨天男單首戰就拉傷腰，今天起床時也很吃力，媽媽李貴美原本希望他好好休息，回台灣治療，準備下週的香港公開賽。

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但鬥志高昂的莊智淵依然決定帶傷上陣，面對世界排名曾高居第捌呃方博，小莊前三局打得很有競爭力，第二、三局都曾出現局點，只是因為腰痛，正手拉球時腰不敢轉太開，前三局都打到丟士後以10:12、11:13、12:14失陷。

第四局，莊智淵奮力一搏，以11:7扳回一城，但最後仍氣力放盡，以5:11再丟一局，吞下對戰3連敗。

昨天爆冷擊敗日本名將大島祐哉的「桌球詩人」彭王維，今天在男單資格賽第三輪面對世界排名112的葡萄牙選手傑拉度，三度在局數領先下被追平，終場以3:4遭逆轉。

廖振珽同樣激戰7局後，以3:4不敵西班牙好手羅伯斯，止於資格賽第三輪。

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