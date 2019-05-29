文姿云、鄭兆村跨界瑜珈PK 「小清新」技高一籌

文姿云（左）和鄭兆村出席活動。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣頂尖運動員田徑標槍「黃金右臂」鄭兆村，和空手道「小清新」文姿云，聯手出席True Yoga Fitness的活動記者會，現場兩人跨界PK瑜珈的核心平衡，最終亞洲標槍紀錄保持人鄭兆村吞敗，他苦笑，「我的動作好像是神龍擺尾，越來越晃，一下子就垮了。」文姿云則回應，「我的柔軟度不好，但平衡感可是不會輸的！」

鄭兆村與文姿云也獻出了他們的第一次，擔綱拍攝形象影片。並發起「TRUE HERO CAMPAIGN尋找真英雄計劃」，邀請民眾共同參與，分享自己生活中因運動帶來的改變。

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TRUE集團執行董事史奎謙表示：「TRUE集團雖然以瑜珈運動起家，但自進入台灣市場後，便不遺餘力地推廣運動健身。十餘年來，在同業紛紛因市場環境變動而退出時，我們仍堅定最初的信念、穩步前行，並逐漸綻放榮光。我們就像是運動產業裡的TRUE HERO•真英雄，相信每一個人也和我們一樣有自己真英雄的故事。」

「亞洲標槍王」鄭兆村自2017年世大運賽場上擲出驚人的91.36公尺後一戰成名，不僅突破個人過往成績，也創下標槍亞洲紀錄，成功譜寫了標槍亞洲歷史的全新扉頁。

鄭兆村使用地雷管示範「單手瞬發上搏前推」健身動作，以訓練臀大肌、股四頭肌、軀幹核心、前三角肌、肱三頭肌等肌群，增強爆發力和協調性。（記者廖聿偉攝）

今年四月甫於亞錦賽摘金的他馬不停蹄地奔走在各大賽場，繼五月初於世界田徑鑽石聯賽中國上海站斬獲台灣第一面銀牌，取得東京奧運門票後，鄭兆村依舊不負眾望，在三天前落幕的台灣國際田徑公開賽中取得86.10公尺的好成績，再納一面金牌入囊中，成功捍衛主場，接下來鄭兆村將前往歐洲移地訓練，持續為2020年東京奧運努力。

鄭兆村表示：「一夜成名從來都不是偶然，而是拚盡全力的百鍊成鋼，感謝這些經歷讓我學會在困境中堅持，收斂過去自詡跑得比別人快、跳得比別人高的驕傲，更加倍踏實地訓練，希望再次進軍奧運能為國家也為自己爭取最高榮耀。」

標槍運動並不是力量大就能擲得遠，是需要非常多技巧的運動，肌肉與力量的協調平衡扮演非常重要的角色，紮實的重量訓練幫助鄭兆村鍛鍊基本功，為下一面金牌累積實力。

鄭兆村訓練肌力。（記者廖聿偉攝）

去年完成亞運空手道女子55公斤級二連霸的「小清新」文姿云，今年2月於杜拜公開賽中再下一城，榮耀封后，雖然在4月迎戰烏克蘭好手特柳嘉時失利，但仍摘下摩洛哥公開賽銀牌，排名暫居世界第二。

目前在各國移地訓練、為進軍東京奧運備戰的文姿云今日也和大家分享自己TRUE HERO•真英雄的故事：「枯燥乏味的訓練雖然總是讓我想放棄，但不服輸的個性與耳邊迴盪的『再堅持一下』的聲音，總是督促我繼續努力。相信自己能完成，這比什麼都重要，輸給自己也是輸，而我不喜歡輸的感覺。」

繁重的訓練雖然是文姿云每天的必修課，但訓練後的瑜珈修復也幫助文姿云迅速調整身心靈的狀態，讓肌肉舒緩放鬆，為進軍2020東京奧運做足準備。

鄭兆村做瑜珈。（記者廖聿偉攝）

文姿云（右２）和鄭兆村出席活動，ＰＫ平衡感。（記者廖聿偉攝）

文姿云（左）和鄭兆村出席活動。（記者廖聿偉攝）

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