日職》陽岱鋼接受秘密特訓仍吞K 阪神再見滿貫砲氣走巨人（影音）

陽岱鋼。（資料照，取自讀賣巨人台灣粉絲團臉書）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今天作客出戰阪神虎，台灣好手陽岱鋼還是沒有先發，僅在比賽後段上場代打一個打席，且揮棒落空遭三振。而巨人激戰到延長賽12局，牛棚卻擋不住對手反撲，讓阪神敲出再見滿貫砲，最終以4：8吞敗。

讀賣巨人昨天和阪神虎之戰因雨延賽，巨人軍在室內練習場進行調整時，監督原辰德還親自指導陽岱鋼，不過陽岱鋼打擊似乎仍沒能進入狀況，今天7局上場代打，卻遭阪神第二任投手島本浩也三振，未能把握建功機會，打擊率略降至2成73。

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兩隊激戰到延長賽11局打完仍是4：4平手，沒想到12局下巨人換上後援投手櫻井俊貴卻遭遇亂流，一上來先用飛球解決大山悠輔後，先四壞保送福留孝介，又被下棒捕手梅野隆太郎敲出二壘安打，巨人接下來雖然緊急換投由池田駿接手，不過他一上來先保送木浪聖也，讓阪神在1出局攻占滿壘，最後讓代打的髙山俊扮英雄，一棒敲出右外野再見滿貫砲，幫助阪神以8：4氣走巨人。

髙山 俊 1号 サヨナラ 満塁 ホームラン 2019年5月29日 阪神vs巨人 pic.twitter.com/yADwNH6Viv — ホームラン動画速報 （@nuremoh） May 29, 2019

巨人先發左投今村信貴主投6局被敲7安失2分2分責失，櫻井俊貴後援0.1局失2分承擔敗投；阪神先發青柳晃洋5局挨2轟失3分一樣無關勝敗，藤川球兒後援1局沒被敲安還飆2K，最後開心收下本季第3勝。

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