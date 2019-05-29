中職》柏納帝那再見安打 猿隊擊敗中信兄弟

柏納帝那擊出再見安打。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕猿隊新洋砲柏納帝那上週亮相，本週回主場首場正式比賽就有所表現，9局下滿壘時，他面對中信兄弟萊福力擊出再見安打，幫助球隊終場3:2贏球，中信兄弟則是近15戰吞下13場敗仗。

Lamigo桃猿隊先發投手尼克斯投出8局失2分優質先發，6局上挨里迪兩分砲，中斷近20局對中信兄弟無失分。兄弟洋投艾迪頓則持續對猿隊好投，除了首局失2分，接下來也沒再繼續失分。兄弟8局起推出原本昨天要先發的萊福力應戰，9局卻陷入控球亂流，單局投出3保送造成滿壘，柏納帝那把握機會一棒搶下勝利。

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萊福力吞下敗投。（記者陳志曲攝）

柏納帝那說，首度來到主場比賽，賽前就聽說主場加油很特別，自己也很期待，最後能幫助球隊拿下勝利更是開心，「很開心我有做好我該做的部分，也要把勝利和尼克斯分享，他投球任內幫助我們有贏球機會。」

柏納帝那打擊時，習慣嚼泡泡糖，吹出顏色鮮艷的泡泡，堪稱其註冊商標，他笑說：「這是幾年前開始有的習慣，棒球場上是有些迷信，不過也不知道這樣算不算，就只是習慣的一部份。」

柏納帝那擊出再見安打結束比賽。（記者陳志曲攝）

黃子鵬拿下勝投。（記者陳志曲攝）

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