中國公開賽》搶七大戰撂倒中國青奧金牌 林昀儒挺進32強

林昀儒。（資料照）

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲合庫小將林昀儒今晚在2019年中國桌球公開賽男單資格賽最後一輪，以4:3力挫去年青奧金牌王楚欽，晉級正賽32強。國泰女將陳思羽、劉昱昕也通過資格賽考驗，和種子選手鄭怡靜會師女單32強。

世界排名21的林昀儒和19歲的王楚欽之前曾交手三次，2017年亞青男單8強賽首度過招，小林以2:3飲恨﹔去年雅加達亞運團體賽，林昀儒則以3:1力退王楚欽，讓中國隊丟掉唯一一點。不過，王楚欽很快在青奧混合團體賽四強戰以3:1扳回一城。

請繼續往下閱讀...

今天兩大新秀再度對決，林昀儒以12:14失掉首局後，很快重整旗鼓，以11:8、15:13、11:8連下三城。退無可退的王楚欽隨即展開反撲，以11:1、12:10追回兩局。

決勝局，林昀儒在8平時連拿3分，包括一記幸運的擦網球，以11:8拿下勝利。

女單賽事，世界排名27的陳思羽，在錯失7個賽末點後，有驚無險以4:3擊退中國顆粒好手孫銘陽，躋身正賽32強。

面對反手顆粒打法的孫銘陽，陳思羽前五局以3:2領先，第六局更以10:8聽牌，沒想到2個賽末點沒拿下，反而連丟4分，被對手追成3:3。

決勝局，陳思羽再度以10:7聽牌，但關鍵1分就是拿不下來，還一度以11:12被反超。決勝時刻，心臟超大顆的陳思羽頂住壓力，以15:13驚險獲勝。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法