中職》連4場優質先發 施子謙5月奪3勝

施子謙連4場都繳優質先發，5月就奪3勝。（記者林正堃攝）

〔記者郭羿婕／新北報導〕揮別開季低潮，統一獅年輕強投施子謙狀況越來越穩，今晚對富邦悍將6局失1分，連4場投出優質先發，5月已奪3勝，單月防禦率僅1.08，很有機會問鼎5月投手MVP。

施子謙6局用95球、挨6安，僅3局下被胡金龍適時安打攻下1分，另有4K、1保送，本季第3勝和單場MVP一起入袋。

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總教練黃甘霖非常讚賞：「子謙表現很優質，今天沒什麼缺點，都在掌握之中。」自我要求很高的施子謙則說：「因為天氣涼爽，投起球滿舒服的，但前2局進入比賽狀況還是有點慢，導致第3局失1分。」

施子謙連4場優質先發，已擺脫開季不穩。黃甘霖透露，施子謙是很認真的球員，因季初表現不佳，一直在修正動作，並與投手教練、捕手教練研究，換來近幾場優質好投。

施子謙本季第2戰對悍將吞敗，5.2局掉9分寫下生涯單場最多失分，差點讓他失去信心，但狀況漸入佳境。他說，和開季相較，現在投球比較有想法，也更有信心，「開季被打9分，一開始有點反應不過來，賢拜和教練給我很多意見，持續去改變。」

施子謙6局好投，第3勝和單場MVP一起入袋。（記者林正堃攝）

獅子軍以14安狂掃10分，施子謙也知道打線總是很幫忙，笑說：「所以我明天要請飲料啊，贏球大家都開心，什麼都好！」

獅隊終場以10：4贏得3連勝，擺脫墊底，以勝率0.488重回第2，僅落後首位桃猿2.5場勝差，悍將、兄弟則各以0.487、0.476緊追在後，相當膠著。

黃甘霖指出，先前墊底時，一度落後7.5場勝差，但他常告訴球員，把自己工作做好、打好每場比賽最重要，別看和其他隊的戰績差距，「現在也一樣，每場把該贏的球贏下來，就是當前目標。」

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