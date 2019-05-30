MLB》卡布瑞拉9局關鍵致勝安 遊騎兵險勝水手笑納2連勝

〔體育中心／綜合報導〕德州遊騎兵今天作客西雅圖水手，進行雙方三連戰最後一場比賽，遊騎兵靠著卡布瑞拉（Asdrubal Cabrera）9局敲出關鍵致勝安，最終以8：7擊敗水手，系列戰拿下2勝1敗的戰績。

卡布瑞拉敲關鍵安後慶祝。（法新社）

此役遊騎兵展現強打火力，在首局就靠著4支安打攻下3分，水手在3局展開反攻靠著隆恩（Shed Long）、史密斯（Mallex Smith）連續2安追回1分，4局下水手桑塔納 （Domingo Santana）獲得保送後，貝克漢（Tim Beckham）轟出一發右外野2分砲將比分追平，隨後墨菲（Tom Murphy）、隆恩、史密斯接連上壘，海尼格（Mitch Haniger）滿壘情況上場打擊，敲出滾地球再送回1分超前對手。

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貝克漢4局2分砲。（今日美國）

6局上水手守備失誤連連，單局發生3次失誤，也讓單局只敲1安的遊騎兵，靠著失誤攻下2分，6下史密斯敲出三壘安打將剛剛獲得保送的隆恩送回本壘，下棒海尼格再敲左外野2分砲，落後2分的遊騎兵，8局展開反撲，「韓砲」秋信守（Shin-Soo Choo）在2出局二三壘有人時擊出安打，將壘上2名跑者送回本壘，將雙方比分追平。

秋信守8局重要安打，追平比分。（法新社）

9上水手推派貝斯（Anthony Bass）上場接替投球，順利解決兩名打者後，貝斯被馬札拉（Nomar Mazara）敲出二壘安打，下棒卡布瑞拉在1壞球之後，敲出三壘線邊飛球落在界內，形成本場比賽最關鍵的1分，9下遊騎兵「終結者」凱利（Shawn Kelley）成功關門守住勝利。

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