日職》陽岱鋼遭監督下「最後通牒」？日本球迷有意見

陽岱鋼。（資料照，取自讀賣巨人台灣粉絲團臉書）

〔體育中心／綜合報導〕巨人隊陽岱鋼和中島宏之等高薪球員，傳出28日接受監督原辰德不開放媒體採訪的「密室特訓」。日本媒體分析，這說明原辰德著手整頓一軍戰力，「就算是領高薪的大物野手，也不惜大刀闊斧。」

在28日阪神戰賽前，球團對媒體下達三壘側牛棚附近區域禁止採訪。原辰德帶著本季以1.5億日元加盟的中島宏之，以及身擁5年22億的陽岱鋼進牛棚，訓練大約1個小時才出來。

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原辰德對外開玩笑說，「（指導過程中）可能會用一些不好聽的話，這是沒辦法的，但沒有揮拳喔。」

雖然只是玩笑話，日媒《夕刊富士》卻認為是原辰德的「最後通牒」，就算他了解對過去有實績的選手來說，多少要留點面子，「但這段話已能傳達十足的訊息『如果特訓還是沒有成果，那就下二軍吧』。」

這篇新聞引起日本球迷熱議，有人認為陽岱鋼跟中島還是有差別，「陽的守備能力，就算不是先發，光是考慮到比賽後段的代守，就有十足理由讓他留在一軍的板凳，而且比起一般代守球員，陽的打擊也較令人期待。」

特訓完的陽岱鋼，昨對阪神7局代打遭三振。本季出賽39場，有2轟8打點，打擊率0.273，長打率僅0.386。

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