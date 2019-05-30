MLB》大谷翔平貢獻1安2保送 天使延長賽勝運動家（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，天使作客運動家主場系列賽3連戰最後1場，「二刀流」大谷翔平本場擊出1支安打外加2次保送並跑回1分，天使於延長11局攻下5分鎖定勝局，終場天使以12：7擊敗運動家拿下近期2連勝。

大谷翔平本場貢獻1安2保送1得分。（法新社）

天使今日左外野手普維尤（Cesar Puello）本季首亮相就繳出單場6打數敲3安，並帶有生涯單場新高的4分打點，其中還包括1發兩分砲，而這支全壘打則是他生涯首轟。

請繼續往下閱讀...

普維尤單場敲3安外帶4分打點，其中包括生涯首轟，幫助球隊擊敗運動家。（美聯社）

兩隊戰成5：5進入第9局，天使先是靠著倫吉佛（Luis Rengifo）的二壘安打打進致勝分，接著另一位「二刀流」新人瓦許（Jared Walsh）再補上一支帶有1分打點的單打，天使取得2分領先進入9局下半。

9局下半，天使後援投手羅布雷斯（Hansel Robles）沒能守城，先是被坎哈（Mark Canha）擊出陽春砲，再被費格里（Josh Phegley）的高飛犧牲打追平比數，兩隊戰成7：7進入延長賽。

坎哈9局下半擊出關鍵的全壘打，幫助運動家可以進入將比賽帶進延長。（美聯社）

11局上半，運動家節奏大亂，天使倫吉佛的犧牲短打造成奧爾森（Matt Olson）的球傳偏失掉1分，接著費格里的捕逸再丟1分，最後天使再靠著拉史特拉（Tommy La Stella）的1分打點安打，以及拉克羅伊（Jonathan Lucroy）帶有兩分打點的一壘安打，單局海灌5分最終是以12：7擊敗運動家拿下隊戰2連勝。

奧爾森11局上半的傳球失誤導致失分。（美聯社）

拉克羅伊於11局上擊出帶有兩分打點的安打幫助球隊鎖定勝局。（法新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法