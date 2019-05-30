歐霸》阿扎爾藍軍最終戰進2球 切爾西擊敗兵工廠奪冠

切爾西拿下隊史第2座歐霸盃冠軍，前一次是於2013年。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕歐霸盃決賽於亞塞拜然巴庫奧林匹克體育場盛大舉行，決賽隊伍都是來自倫敦的英超球隊，由於切爾西已於英超拿下第3，確保下賽季有歐冠盃賽事可以踢，兵工廠則需搶下歐霸盃冠軍才能重返歐冠賽場，切爾西靠著「比利時天王」阿扎爾（Eden Hazard）「梅開二度」的精采表現下，終場以4：1擊敗強敵兵工廠拿下冠軍，而阿扎爾則是首位來自英超的球隊在歐戰決賽中進兩球的球員。

阿扎爾本場進兩球幫助藍軍拿下勝利。（法新社）

兩軍於上半場接未能有所建樹，以0：0的比數進入下半場。下半場第49分鐘吉魯（Olivier Giroud）先用頭錘進球幫助切爾西先馳得點，這是他本季第11顆歐霸進球，除打破隊史中歐霸單季進球的紀錄之外，另還打破法國球員於歐霸盃單季的進球記錄。

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吉魯本季歐霸攻進11球，打破隊史及法國球員在歐霸盃的單季進球記錄。（路透）

比賽第60分鐘佩德羅（Pedro Rodríguez）接獲阿扎爾的橫傳球起腳破門，切爾西2：0。比賽第64分鐘切爾西的吉魯在禁區要到一次犯規，12碼罰球由阿扎爾穩穩踢進，切爾西取得3球領先。

比賽第69分鐘，兵工廠靠著替補上陣的伊沃比（Alex Iwobi）於禁區外一記世界波破網追回1球，但比賽第72分鐘阿扎爾馬上回敬一顆進球幫助切爾西鎖定勝局，最終藍軍以4：1擊敗槍手拿下冠軍，這座冠軍也是切爾西主帥薩里（Maurizio Sarri）來到藍軍後的首冠。

伊沃比的禁區外遠射破門，踢進兵工廠全場唯一一球。（路透）

阿扎爾於賽後表示這是最後一場身批藍軍戰袍的比賽，他將離開效力7個賽季的球隊，據傳下家將會是西甲豪門皇家馬德里，皇馬與阿扎爾間的緋聞早已傳多時，阿扎爾將加入更加強大的球隊尋求生涯首座歐冠冠軍，而皇馬也正在找自C羅離去後能頂替上左邊鋒位置的球員。

輸球的兵工廠因為英超排名僅排第5，且歐霸盃也奪冠失利（歐霸盃冠軍可保送下賽季的歐冠小組賽），因此下賽季兵工廠將再度無緣歐冠盃賽事，此外英超豪門「紅魔」曼聯下賽季也將無緣歐冠盃（本季英超排名第6，但英超前4才可踢歐冠賽事）。

這座冠軍是切爾西拿下隊史第2座歐霸盃冠軍，前一次奪冠為2013年，至於藍軍曾於2012年拿下過隊史唯一一座歐冠冠軍。

這座歐霸冠軍是薩里來執教切爾西後的首個獎座。（歐新社）

兵工廠球員輸球後失落地坐在球場中。（歐新社）

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