12強》延宕超過200天 台灣隊教頭今有結果?

中職會長吳志揚。（資料照，記者林正堃攝）



〔記者羅志朋／台北報導〕世界12強棒球賽暨2020年東京奧運台灣隊選訓委員，今天早上將在體育署召開第一次會議，會中討論總教練人選，能否如期出爐備受外界關注。

事實上，早在去年9月19日棒協理事長辜仲諒就表示，目標10月底選出台灣隊總教練；但始終只聞樓梯響，不見人下樓。

請繼續往下閱讀...

今年1月19日中職會長吳志揚說，會從目前中職現役本土教頭選出台灣隊總教練，「中職也就這4隊，本土教練對球員狀況熟悉，決定總教練人選的時間點不用那麼早。」

1月30日吳志揚表示，最晚4月中旬決定台灣隊總教練人選，從現役中職總教練3選1。2月13日吳志揚透露，預計3、4月組成選訓委員。

到了4月12日中職秘書長馮勝賢強調，台灣隊總教練人選不用太趕，一切依程序進行，正積極組成選訓委員，之後再提總教練人選。5月13日中職舉行領隊會議，會中各球團代表共同推舉洪一中當總教練，但遭洪婉拒。

5月20日台灣隊選訓委員出爐，包括中職4隊首席教練Lamigo桃猿郭建霖、中信兄弟丘昌榮、統一獅許聖杰、富邦悍將劉榮華和中職秘書長馮勝賢、合庫總教練許順益、國體大總教練龔榮堂、嘉義大學總教練鍾宇政；當時中職會長吳志揚強調，最晚5月底、6月初會決定總教練人選。

日本早在2017年7月24日就決定由稻葉篤紀擔任監督，南韓也在同一年決定教頭是宣銅烈，後來因故請辭，今年1月28日改由金卿文接任，澳洲去年6月13日選定國家隊總教練為尼爾森（David Nilsson）。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法