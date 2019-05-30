MLB》狄克森9上致勝2分砲 老虎逆轉金鶯奪2連勝（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，老虎作客金鶯3連戰系列賽最終戰，老虎靠著8局希克斯（John Hicks）的追平轟和9局狄克森（Brandon Dixon）的超前2分砲，終場老虎以4：2逆轉擊敗金鶯拿下2連勝。

狄克森敲出致勝2分砲，幫助老虎以4：2擊敗金鶯。（美聯社）

1局下半，金鶯的努內茲（Renato Nunez）敲出帶有1分打點的二壘安打幫助球隊首開記錄。4局上半，老虎的卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）擊出深遠的右外野二壘安打並帶有1分打點追平比數。4局下半，中外野手布洛斯頓（Keon Broxton）掃出右外野方向的陽春彈，金鶯再次超前比分為2：1。

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布洛斯頓本場貢獻一發陽春砲，但也吞下3張老K。（美聯社）

8局上半，希克斯鎖定一顆速球大棒一揮，直接扳平比數，9局上半狄克森更是瞄準失投的滑球直接將球轟出中外野大牆，這發兩分砲幫助老虎打進致勝分，最終老虎以4：2逆轉勝金鶯。

老虎先發投手卡本特（Ryan Carpenter）主投5局被敲4安失2分無關勝負，接替上場的拉米瑞茲（Nick Ramirez）中繼3局沒被敲出安打無失分拿下勝投，後援上場的葛林（Shane Greene）投1局被敲1安送出2次三振0失分拿下救援成功。

金鶯先發投手明斯（John Means）主投6局被敲3安失1分，並送出7張老K的好投表現可惜無關勝負，後援的克萊恩（Branden Kline）被敲2安包括一發兩分砲失2分吞下敗投。

希克斯於8局擊出追平比分的陽春砲。（美聯社）

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