MLB》韓德瑞克斯好投封鎖對手 小熊險勝太空人逃過橫掃

小熊避免橫掃。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊今天作客休士頓太空人，進行雙方三連戰最後一場比賽，小熊靠著先發投手韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）8局好投有效壓制太空人打線，最終以2：1擊敗對手，系列賽拿下1勝2敗的成績，逃過被太空人橫掃的命運。

小熊先發投手韓德瑞克斯。（法新社）

此役小熊在第1局率先發動攻勢，首棒上場的史瓦伯（Kyle Schwarber）一上場就轟出一發左外野陽春砲先馳得點，3局小熊攻勢再起，布萊恩（Kris Bryant）在2出局的情況下轟出一發中外野大號陽春砲，取得2：0領先。

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史瓦伯首局首打席陽春砲。（今日美國）

4局太空人展開反撲，首棒上場打擊的柏格曼（Alex Bregman）先敲一支二壘安打，布蘭特利（Michael Brantley）再敲安打分站一三壘，瑞迪克（Josh Reddick）隨後揮出中外野高飛犧牲打送回三壘上隊友，追回1分，最終就是由小熊以2：1獲勝。

柏格曼敲二壘安打。（法新社）

本場比賽兩隊形成經典投手戰，太空人邁利（Wade Miley）表現相當優異主投7局飆出9次三振，被敲6安失2分，投出優質先發，但小熊韓德瑞克斯表現更為傑出，先發主投8局僅被敲4安失掉1分，奪下本季第5勝。

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