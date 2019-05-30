MLB》「瘋邦」6局好投無用 阿爾法洛4安助馬林魚勝巨人（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，馬林魚主場迎戰巨人，巨人先發投手邦賈納（Madison Bumgarner）主投6局僅失2分但依舊吞下敗仗，馬林魚靠著捕手阿爾法洛（Jorge Alfaro）單場貢獻4支4的威猛表現，幫助馬林魚最終以4：2拿下2連勝。

「瘋邦」今日主投6局失2分吞下敗投。（今日美國）

3局上半，馬林魚先靠著卡斯楚（Starlin Castro）的高飛犧牲打賺進全場第1分。4局上半，巨人的貝爾特（Brandon Belt）掃出中右外野方向的陽春全壘打追平比分1：1。

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貝爾特今貢獻1發全壘打，並賺進全隊僅有的2分打點。（法新社）

7局上半庫柏（Garrett Cooper）於右外野有一次精彩的飛撲接殺，沒收一支看來極有可能形成安打的球。

（影片來源：大聯盟官網）

7局下半，渥克（Neil Walker）擊出帶有1分打點的2壘安打幫助馬林魚取得超前，下一棒的庫柏再補上高飛犧牲打替球隊增添保險分3：1暫時領先巨人。

8局下半，拉米瑞茲（Harold Ramirez）的內野安打將隊友送回本壘，9局上半巨人最後反攻機會只靠著貝爾特擊出的的滾地球追回1分，終場馬林魚以4：2擊敗巨人。

馬林魚的捕手阿爾法洛於2、4、7和8局各敲1支安打，其中有一支二壘安打，並替球隊跑回1分。

阿爾法洛單場敲出4支安打，並替球隊跑回1分。（法新社）

馬林魚先發投手羅培茲（Pablo Lopez）主投6局被敲4安失1分，包括挨了一發陽春砲無關勝敗，中繼1局0失分的安德森（Nick Anderson）拿下勝投，終結者羅莫（Sergio Romo）投1局被敲2安失1分拿下本季第11次救援成功。

巨人先發投手邦賈納主投6局被敲6安失2分苦吞敗投，打擊方面則是1打數0安打，但選到1次保送。

羅莫拿下本季第11次救援成功。（法新社）

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