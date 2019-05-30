MLB》阿德梅斯再見安打 光芒11局氣走藍鳥（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，光芒主場對決藍鳥系列賽第3場，兩隊正規9局戰成3：3平手進入延長賽，光芒靠著阿德梅斯（Willy Adames）於11局下半的再見安打，終場以4：3擊退來訪的藍鳥快意收下5連勝，系列賽被橫掃的藍鳥則是吞下3連敗。

光芒本暢靠著阿德梅斯的再見安打，最終以4：3氣走藍鳥。（法新社）

1局上半，小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）大棒一揮掃出左外野方向的兩分砲，幫助藍鳥首開紀錄。3局下半，賈西亞（Avisail Garcia）敲出帶有1分打點的一壘安打追回1分，光芒以1：2落後。

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小古利爾（圖左）今敲2安包括一發兩分砲。（法新社）

5局下半，洛爾（Brandon Lowe）在一二壘有人的情況之下擊出清壘的二壘安打，一棒將比分超前為3：2光芒領先。8局上半，史摩克（Justin Smoak）打出帶有1分打點的一壘安打追平比數，兩隊以3：3的比數進入延長賽。

11局下半，藍鳥的投手出現大亂流，先是秋信守選到保送上壘，賈西亞隨後補上一支安打形成一三壘有人的局面，在基爾梅爾（Kevin Kiermaier）被蓄意保送上壘形成滿壘後，阿德梅斯一棒將球擊向外野的再見安結束比賽，最終光芒於主場以4：3驚險取勝，系列賽橫掃藍鳥。

阿德梅斯本場僅敲1安，便是價值連城的再見安。（法新社）

光芒的賈西亞及潘姆（Tommy Pham）本場都各有3支安打的表現，賈西亞貢獻1分打點，潘姆則替球隊跑回1分，韓籍球星秋信守本場擊出1支安打和選到1次保送。

來自南韓的秋信守本場貢獻1支安打和選到1次保送。（今日美國）

去年美聯塞揚獎得主史奈爾（Blake Snell）主投6局被敲6安失2分無關勝負，後援1局0失分的卡斯提歐（Diego Castillo）拿下勝投，藍鳥先發投手索頓（Trent Thornton）僅投4.2局被敲7安失3分無關勝敗。

去年美聯塞揚得主史奈爾主投6局失2分無關勝敗。（法新社）

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