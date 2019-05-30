NBA》明總冠軍賽強碰老東家 林書豪分享與柯瑞同隊小故事

林書豪（左）分享與柯瑞（右）同隊時的小故事。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍與勇士將在明天展開總冠軍戰，暴龍台裔球星林書豪在開戰前分享了一則與勇士主力柯瑞（Stephen Curry）同隊時的小故事，他透露當時柯瑞腳踝扭傷仍硬撐著上場，精神相當值得敬佩，但同時也讓林書豪失去期待已久的先發機會。

2010-11年賽季林書豪與柯瑞都在勇士隊，當時已經到了第81場例行賽，勇士確定無緣晉級季後賽，因為柯瑞扭傷腳踝，大家都勸他好好休息，畢竟賽季就要結束了，加上腳踝反覆扭傷相當危險。而林書豪則是剛被球隊從發展聯盟拉上來的小球員，當時他也相當興奮。

請繼續往下閱讀...

「我興奮的太早了，後來情況急轉直下。」林書豪說，「我很期待能先發上場，但他們卻跟我說『哦柯瑞今天可能會上場』，讓我很傻眼。」因為柯瑞若上場需要承受相當大的痛，最後他真的上場了，不顧眾人反對，他上場24分鐘拿下18分、9助攻，助勇士擊敗拓荒者。

林書豪說：「那時我覺得，那傢伙真的非常熱愛比賽、在意比賽，而且不會把什麼視為理所當然。」但林書豪也坦言，這並不代表這是最聰明的做法，畢竟身體健康是運動員的資本，但證明了柯瑞對籃球的熱忱，「如果你熱愛比賽且充滿天賦，那就會很棒。」

而該場比賽林書豪最後也有順利上場，23分51秒貢獻12分、5籃板、5助攻。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法