費德爾只差「X」字母開頭的對手就能締造字母大滿貫。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕瑞士天王費德爾(Roger Federer)昨天在法網次輪直取三擊敗歐特(Oscar Otte)除了在紅土球場強勢回歸,也締造一項獵奇的紀錄,費德爾擊敗過的對手姓氏開頭只差「X」就集滿26字母。

昨晚費德爾僅花費1小時36分鐘就以6:4、6:3、6:4擊敗歐特。在這場比賽之前,費德爾從沒遇過姓氏開頭字母為「O」的對手。而這場比賽之後,費德爾還差「X」開頭的手下敗將,就能完成26個字母「大滿貫」。

本屆法網費德爾以第3種子之姿出賽,第三輪將面對世界排名63的挪威好手路德(Casper Ruud)。

What a get



Federer defeats Otte 6-4 6-3 6-4 to reach the #RG19 third round@rolandgarros pic.twitter.com/etsRhqks2O