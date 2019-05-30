MLB》哈波開轟單場4打點助威 費城人大勝紅雀（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，費城人主場對決紅雀系列賽第2戰，費城人靠著重金挖角而來的哈波（Bryce Harper）繳出單場3安猛打賞，包括1發兩分砲共打進4分打點及跑回2分的表現，終場費城人以11：4擊敗紅雀拿下對戰4連勝。

哈波單場敲3安打進4分打點，包括一發兩分砲。（美聯社）

費城人這場比賽一共轟出4發紅不讓，第一支是由哈波於3局下半掃出2分打點全壘打，這是他本季第10發全壘打。5局下半金德利（Scott Kingery）、法蘭柯（Maikel Franco）和麥卡琴（Andrew McCutchen）三人輪流開轟，單局一共打下5分打點，不過這局哈波上場打擊因一次界外自打球受傷提前退場。另外哈波還於4局滿壘時擊出適時的二壘安打替球隊賺進2分，單場比賽4之3包括兩支長打共4分打點。

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麥卡琴於5局下半擊出1發兩分砲。（美聯社）

紅雀前段賽事僅靠著陳偉殷前隊友威特斯（Matt Wieters）的陽春彈得到1分，直到8局上半才靠著4支安打以及一次滾地球野手選擇連下3城，只可惜最終還是以4：11慘敗給進攻火力兇猛的費城人。

威特斯（圖右）本場敲出一發陽春全壘打和1分打點的二壘安打，單場貢獻2分打點。（今日美國）

費城人先發投手諾拉（Aaron Nola）主投7局被敲4安失1分，外帶8張老K拿下本季第6勝。紅雀先發投手卡布雷拉（Genesis Cabrera）僅投3.2局被敲5安失5分3分自責分吞下敗投。

諾拉本場主投7局被敲4安失1分拿下開季6連勝，尚未嘗敗績。（法新社）

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