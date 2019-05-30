MLB》最痛心的界外球 打者當場痛哭打不下去（影音）

Awful scene in the Cubs/Astros game. A small kid was struck with the baseball in the stands. Almora Jr's reaction says it all. Prayers up. pic.twitter.com/fLAdwlsAVi — Evan Daniel （@mrevandaniel） 2019年5月30日

〔體育中心／綜合報導〕小熊和太空人出現一幕令人痛心畫面，阿爾莫拉（Albert Almora Jr.）打出界外球，不慎擊中場邊小女孩，讓他當場心碎痛哭，蹲在地上花了點時間重整心情，才能回到打擊區完成打席。

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意外發生在4局上，阿爾莫拉將球擊向三壘看台，打中前面數來第4排的少女，直擊這幕的阿爾莫拉沮喪大叫，離開打擊區蹲在一旁，隊友和教練上場安慰他。阿爾莫拉冷靜過後才回打擊區，最後被三振出局。

換局空檔，阿爾莫拉仍相當沮喪，跑去場邊詢問保全女孩的狀況，說著說著，眼淚又掉了出來，保全擁抱著他，一旁隊友也來前來拍拍頭，希望他不要太自責。被球擊中的少女，當下立即送醫，意識很清楚，但狀況還要觀察。

阿爾莫拉賽後說，不僅隊友們出來安慰他，對方投手也上前慰問，讓他能夠冷靜下來，「現在只能祈求小女孩平安沒事。這幕真的讓我無語，因為我也是兩個孩子的爸。」

保全安慰阿爾莫拉：

Albert Almora in shock as he deals with guilt for hitting a small child with a foul ball. Time for the @MLB to force parks to put up a net along the foul lines... this happens all too often pic.twitter.com/8ZcpALyc7u — Jared Christopher （@JaredLChris） 2019年5月30日

被擊中的少女大哭。（法新社）

阿爾莫拉痛哭。（法新社）

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