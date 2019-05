MLB》最痛心的界外球 打者當場痛哭打不下去（影音）

Awful scene in the Cubs/Astros game. A small kid was struck with the baseball in the stands. Almora Jr's reaction says it all. Prayers up. pic.twitter.com/fLAdwlsAVi

〔體育中心/綜合報導〕小熊和太空人出現一幕令人痛心畫面,阿爾莫拉(Albert Almora Jr.)打出界外球,不慎擊中場邊小女孩,讓他當場心碎痛哭,蹲在地上花了點時間重整心情,才能回到打擊區完成打席。

請繼續往下閱讀...

意外發生在4局上,阿爾莫拉將球擊向三壘看台,打中前面數來第4排的少女,直擊這幕的阿爾莫拉沮喪大叫,離開打擊區蹲在一旁,隊友和教練上場安慰他。阿爾莫拉冷靜過後才回打擊區,最後被三振出局。

換局空檔,阿爾莫拉仍相當沮喪,跑去場邊詢問保全女孩的狀況,說著說著,眼淚又掉了出來,保全擁抱著他,一旁隊友也來前來拍拍頭,希望他不要太自責。被球擊中的少女,當下立即送醫,意識很清楚,但狀況還要觀察。

阿爾莫拉賽後說,不僅隊友們出來安慰他,對方投手也上前慰問,讓他能夠冷靜下來,「現在只能祈求小女孩平安沒事。這幕真的讓我無語,因為我也是兩個孩子的爸。」

保全安慰阿爾莫拉:

Albert Almora in shock as he deals with guilt for hitting a small child with a foul ball. Time for the @MLB to force parks to put up a net along the foul lines... this happens all too often pic.twitter.com/8ZcpALyc7u