MLB》布萊恩開轟、韓德瑞克斯8局好投 小熊擊敗太空人免遭橫掃

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，小熊作客太空人主場系列賽第3戰，小熊靠著韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）主投8局僅失1分的優質表現，加上「老大」布萊恩（Kris Bryant）及史瓦伯（Kyle Schwarber）各掃出一發陽春砲，終場小熊以2：1擊敗太空人，前兩戰都輸球的小熊則避免系列賽被橫掃的命運。

布萊恩本場擊出1發陽春砲。（美聯社）

1局上半，小熊開路先鋒史瓦伯鎖定一顆外角卡特球大棒一揮，掃出首局首打席的全壘打，幫助小熊先馳得點1：0。3局上半，前國聯MVP布萊恩也不落人後，掃出中外野大號的陽春全壘打，小熊取得2：0領先。

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史瓦伯敲出首局首打席全壘打。（法新社）

比賽到4局下半太空人才靠著瑞迪克（Josh Reddick）的高飛犧牲打破蛋，但後續攻勢皆被韓德瑞克斯封鎖，終場太空人以1：2敗下陣來。

小熊先發投手韓德瑞克斯主投8局被敲4安失1分拿下本季第5場勝投，西謝克（Steve Cishek）救援1局無失分拿下本季第5次救援成功。太空人先發投手邁利（Wade Miley）主投7局被敲2安失2分，包括兩發全壘打，另還飆出9次三振只可惜吞下本場敗投。

韓德瑞克斯主投8局失1分拿下勝投。（美聯社）

邁利主投7局失2分吞下敗投。（法新社）

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