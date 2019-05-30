中職》洪一中接任國家隊教頭 猿球員應該會打12強賽

體育署長高俊雄（左）和中職會長吳志揚（右）。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕世界12強棒球賽暨2020年東京奧運台灣隊選訓委員，今天早上在體育署召開第一次會議，會中討論總教練人選，最終決定由洪一中接任台灣隊總教練，至於教練團人選，中職會長吳志揚表示，預計6月中旬會召開第二次選訓會議，屆時決定教練團名單，球員大名單會在7月明星賽前出爐。

日前洪一中多次婉拒擔任12強賽台灣隊教頭，如今峰迴路轉決定接任，關鍵原因為何?吳志揚強調，他和桃猿領隊劉玠廷見面談過2次，期間聯盟人員也和桃猿球團多次溝通，「最後結果比較重要。」

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外界開玩笑表示，中職聯盟三顧茅廬才請出洪一中擔任國家隊教頭，對此，吳志揚笑說，「我沒有三顧啦，他們也沒有茅廬。」

體育署長高俊雄（左）和中職會長吳志揚（右）。（記者羅志朋攝）



原本聯盟高層憂慮，如果洪一中沒擔任12強賽總教練，桃猿旗下球員有可能不會打，如今確認接下重擔，吳志揚說，「原本會擔心，現在他們（桃猿）球員應該會打。」

2017年桃猿拒絕放行旗下教練和球員打WBC經典賽，只有其他3隊中職球員和旅外球員組成國家隊出征，結果3戰全敗，兵敗南韓首爾，下一屆經典賽必須從資格賽打起。

這屆12強賽中職取得組、訓、賽主導權，吳志揚認為，一級國際賽事組訓賽終於制度化，為什麼中職要爭取主導權?因為我們最了解自己的狀況，跟怎麼兼顧職棒正常賽季，不會影響備戰12強賽。

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