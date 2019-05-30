12強》多次勸進終於點頭答應 吳志揚：洪總資歷最適合

體育署長高俊雄（左）和中職會長吳志揚（右）。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕世界12強棒球賽暨2020年東京奧運台灣隊選訓委員，今天早上在體育署召開第一次會議，會中討論總教練人選，最終決定由洪一中接任台灣隊總教練，吳志揚表示，過程中最後大家無異議通過，這項任務除了年底12強賽之外，還包括明年可能的6搶1資格賽和2020年東京奧運。

吳志揚認為，洪總經歷相當適合，曾6度獲選中職年度最佳總教練，也是全聯盟第一個拿到800勝的教頭，戰績最輝煌，過去帶領過台灣隊取得北京奧運資格，目前桃猿戰績也很好，由他出現大家都沒話講，需要這樣的總教練安定大家的精神，今天也得到選訓委員認可，「我們勸進很多次。」

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總教練人選定安，接下來在6月中旬將召開第2次選訓會議，至於選訓委員能否進入教練團名單?中職強調，過去的確有往例，但選訓委員必須辭去職務才能進教練團，這一方面要看總教練（洪一中）。

台灣隊8名選訓委員包括中職4隊首席教練Lamigo桃猿郭建霖、中信兄弟丘昌榮、統一獅許聖杰、富邦悍將劉榮華和中職秘書長馮勝賢、合庫總教練許順益、國體大總教練龔榮堂、嘉義大學總教練鍾宇政。

另外，台灣隊球衣是否可能會換成聯盟「台灣犬」球衣?對此，吳志揚表示並不清楚，他強調台灣隊球衣要符合國際棒總相關規定，希望國家隊球衣令人耳目一新。

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