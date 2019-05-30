MLB》道奇打爆去年美聯救援王 完成驚天逆轉勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊今天在與大都會隊的比賽當中上演絕地大逆轉，第九局道奇在落後3分時，面對去年救援王狄亞茲（Edwin Diaz），單局狂敲4支長打，加上最後維杜戈 （Alex Verdugo）的再見高飛犧牲打，道奇終場以9：8在主場擊敗大都會隊。

這場比賽大都會隊在比賽前段，靠著先發投手辛德加德（Noah Syndergaard）6局失3分的優質先發，以及超級新秀阿隆索（Pete Alonso）單場雙響砲，羅沙里歐 （Amed Rosario）、史密斯（Dominic Smith）各敲一發陽春砲的表現，以8：3取得領先。

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大都會超級新秀阿隆索單場雙響砲。（法新社）

道奇隊在七局下開啟反攻，第七局先靠著透納（Justin Turner）的安打打回1分後，第八局席格（Corey Seager）陽春彈再追一分。

第九局大都會派出狄亞茲上場關門，佩德森（Joc Pederson）與馬恩西（Max Muncy）背靠背全壘打將比分追到剩下1分差，教練也叫出暫停，但暫停過後透納和貝林傑（Cody Bellinger）再敲出2支二壘安打追平比數，接著大都會故意保送席格後又被畢堤（Matt Beaty）敲出安打形成滿壘，最終維杜戈打出左外野的再見高飛犧牲打，道奇單局猛灌4分完成超級大逆轉。

道奇完成驚天逆轉勝。（法新社）

賽後被打爆的狄亞茲說：「今天很明顯就是我職業生涯最糟糕的一天，也是我職業生涯最糟糕的一場比賽，以及本季最糟糕的一場比賽。」「我認為我投得球都相當棒，他們都是好球，我也把那些球丟到我想要的地方，然後他們就是能逮中我的球。」今天狄亞茲僅靠著那支再見高飛犧牲打拿下1個出局數，單場被敲出5安失掉4分吞下難堪的敗仗。

擊出再見高飛犧牲打的維杜戈賽後受訪時說：「我就直說了，我們的打線真的很噁心。」

狄亞茲（右）被維杜戈（左）擊出再見高飛犧牲打。（美聯社）

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