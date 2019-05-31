NBA總冠軍戰火熱登場 今日賽事預告與轉播

暴龍後衛林書豪。（資料照，USA TODAY Sports）

自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA總冠軍賽今正式點燃戰火，暴龍將在主場挑戰勇士。暴龍本季2度與勇士交手都獲勝，是今年唯一能橫掃勇士的球隊，此役要力拚開門紅。而勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）因傷缺陣，勢必讓團隊戰力受到影響。根據統計，過去23年僅有3支客隊能在總冠軍賽搶下首勝，勇士會成為第4支球隊嗎？精采比賽，球迷們記得準時收看轉播！

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大聯盟例行賽持續進行，早上7點將上演「基襪大戰」，洋基坐鎮主場迎戰紅襪。洋基推出左投哈普（J.A. Happ）先發，紅襪則派出王牌塞爾（Chris Sale）主投。另外，早上10點還有天使出戰水手的比賽，喜愛大聯盟的球迷們不要錯過了。

日職方面，下午5點由日本火腿客場對陣歐力士，旅日強打王柏融昨天未能擠進先發名單，此役碰上歐力士王牌山岡泰輔，大王能否敲安？而巨人則要在主場面對中日龍，台灣好手陽岱鋼仍有機會上場為球隊建功。球迷們一起打開電視幫台灣選手們加油。

中職今兩地開打，洲際球場由中信兄弟迎戰統一獅，中信推出蔡齊哲先發，對上獅隊的江辰晏，土投對決，精彩可期。桃園球場則由富邦悍將挑戰Lamigo桃猿，悍將派出洋投羅力先發，桃猿派出王溢正主投，本季5勝0敗的「姐姐」能否延續手感並率隊贏球？

NBA總冠軍賽

09:00 勇士@暴龍 緯來體育、愛爾達體育1台、ELEVEN SPORTS1

MLB

07:00 紅襪@洋基 FOX體育、民視

10:00 天使@水手 FOX體育2台、FOX體育3台

日職

17:00 日本火腿@歐力士 FOX體育2台

17:00 中日@巨人 緯來育樂、愛爾達體育1台

中職

18:35 統一獅@中信兄弟 緯來體育

18:35 富邦悍將@Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1

法國網球公開賽

17:00 第六天 FOX體育、FOX體育3台

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